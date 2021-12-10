Рецепт, который приготовит даже ребенок: знаменитый сникерс без духовки

Торт "Сникерс" стал любимцем миллионов, без него не могут состояться новогодне-рождественские праздники. Особенно приятно, когда время на его приготовление сократилось до минимума.

Торт без выпечки – это то, что все так любят. Его приготовление очень простое: нет риска, что что-то сгорит, не вырастет или загрязнится. Такие торты смотрятся невероятно эффектно благодаря вкусным слоям кремов.

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Такой торт исчезает через несколько минут и на тарелках остаются только крохи. Единственным его недостатком есть то, что нужно ждать несколько часов, чтобы им насладиться.

Рецепт торта сникерс без выпечки

Время: 20 минут

Порций: 4

Прекрасный рецепт / Фото pexels

Ингредиенты:

650 миллилитров молока;

2 упаковки ванильного пудинга;

1/2 стакана сахарной пудры;

100 грамм сливочного масла;

250 грамм сгущенки;

80 грамм арахиса;

440 грамм печенья, смоченного в молоке;

100 грамм шоколада;

5 столовых ложек сливок 30%.

Приготовление:

Налейте молоко в кастрюлю и растворите в нем 2 пакета ванильного пудинга согласно инструкции на упаковке. Добавьте сюда сахарную пудру и масло, нарезанное кусочками. Продолжайте перемешивать, пока масса не станет однородной. В нашей массе не должно быть комочков, поэтому старайтесь делать это максимально аккуратно. Также можно использовать крем-пудинг. Помните, что готовые смеси для пудинга содержат сахар, поэтому в нашем рецепте сахарную пудру добавляйте постепенно и следите, чтобы масса не была для вас слишком сладкой. Для второй кремовой массы соедините в миске массу сгущенки и арахис. Если хотите немного разнообразить массу – добавьте соленый арахис. Он отлично сочетается со сладостью массы. Когда пудинговая масса и ириска готовы, пора сделать тесто. Застелите противень или другую форму бумагой для выпечки. На дно выложите смоченное в молоке печенье так, чтобы оно полностью покрывало дно. Не замачивайте печенье в молоке слишком долго, чтобы оно не рассыпалось в руках. Положите часть пудинга на печенье, а затем сгущенку с арахисом. Добавьте еще один слой пропитанного печенья и повторяйте порядок, пока масса не истечет. Завершающим слоем должно быть печенье. На водяной бане растворите 100 грамм черного шоколада (одну плитку) и залейте им последний слой печенья. Сверху можно украсить арахисом. Теперь настал черед самой трудной задачи: ждать! Готовое тесто поставить в холодильник и оставить на 4 часа, лучше на ночь.

Разрежьте торт на порционные кусочки и подавайте гостям. Приятного тебе аппетита!