Крабовый салат готовится очень просто. Вам не надо будет тратить много времени.

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Крабовый салат

  • Время: 25 минут
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Хорошо помытые яйца отварите вкрутую. После отваривания опустите их в холодную воду.
  2. Помойте и очистите от кожуры огурцы, нарежьте их кубиками и положите в салатницу.
  3. Помытый лук обсушите бумажными полотенцами и мелко нарежьте. Добавьте к огурцам.
  4. Освободите от целлофана крабовые палочки и нарежьте кубиками, предварительно разделив каждую пополам.
  5. Охлажденные яйца очистите от скорлупы и нарежьте на произвольные кусочки. Также их можно натереть на крупной терке.
  6. Переложите крабовые палочки и яйца в салатницу. Слейте с кукурузы лишнюю жидкость и добавьте зерна в салат.
  7. Посолите и поперчите салат. Заправьте его майонезом и перемешайте.