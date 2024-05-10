Крабовый салат готовится очень просто. Вам не надо будет тратить много времени.
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Крабовый салат
- Время: 25 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Хорошо помытые яйца отварите вкрутую. После отваривания опустите их в холодную воду.
- Помойте и очистите от кожуры огурцы, нарежьте их кубиками и положите в салатницу.
- Помытый лук обсушите бумажными полотенцами и мелко нарежьте. Добавьте к огурцам.
- Освободите от целлофана крабовые палочки и нарежьте кубиками, предварительно разделив каждую пополам.
- Охлажденные яйца очистите от скорлупы и нарежьте на произвольные кусочки. Также их можно натереть на крупной терке.
- Переложите крабовые палочки и яйца в салатницу. Слейте с кукурузы лишнюю жидкость и добавьте зерна в салат.
- Посолите и поперчите салат. Заправьте его майонезом и перемешайте.