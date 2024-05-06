Острота чеснока, свежесть огурца и нежность греческого йогурта создают фантастический вкус. Дзадзики подают ко многим блюдам – в составе мезе, вместе с гиросом, как дип к овощам и так далее.
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Дзадзики
- Время: 55 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Огурец почистьте, натрите на крупной терке, присолите и отставьте на 20 минут. После этого хорошо отожмите его от воды.
- Чеснок и укроп измельчите. В глубокой миске смешайте йогурт, огурец, чеснок, часть укропа, масло и уксус. Приправьте солью и перцем, хорошо перемешайте
- Поставьте соус в холодильник на несколько часов, а лучше – на ночь. Перед подачей присыпьте остатками укропа, сбрызните маслом и поперчите.