Острота чеснока, свежесть огурца и нежность греческого йогурта создают фантастический вкус. Дзадзики подают ко многим блюдам – в составе мезе, вместе с гиросом, как дип к овощам и так далее.

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Дзадзики

Время : 55 минут

: 55 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 огурец;

– 600 граммов греческого йогурта;

– 3 зубчика чеснока;

– 40 миллилитров оливкового масла Extra Virgin;

– 15 миллилитров белого винного уксуса;

– соль, перец по вкусу;

– 20 граммов укропа.

Приготовление:

Огурец почистьте, натрите на крупной терке, присолите и отставьте на 20 минут. После этого хорошо отожмите его от воды. Чеснок и укроп измельчите. В глубокой миске смешайте йогурт, огурец, чеснок, часть укропа, масло и уксус. Приправьте солью и перцем, хорошо перемешайте Поставьте соус в холодильник на несколько часов, а лучше – на ночь. Перед подачей присыпьте остатками укропа, сбрызните маслом и поперчите.

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