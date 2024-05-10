Любимец миллионов: рецепт роскошного крабового салата

Многие украинцы просто обожают крабовый салат. Попробуйте приготовить его и вы.

Крабовый салат готовится очень просто. Вам не надо будет тратить много времени.

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Крабовый салат

Время : 25 минут

: 25 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 4 яйца;

– 12 крабовых палочек;

– 2 огурца;

– 1 пучок зеленого лука;

– 340 граммов консервированной кукурузы;

– майонез 72% по вкусу;

– соль, перец черный молотый по вкусу.

Приготовление:

Хорошо помытые яйца отварите вкрутую. После отваривания опустите их в холодную воду. Помойте и очистите от кожуры огурцы, нарежьте их кубиками и положите в салатницу. Помытый лук обсушите бумажными полотенцами и мелко нарежьте. Добавьте к огурцам. Освободите от целлофана крабовые палочки и нарежьте кубиками, предварительно разделив каждую пополам. Охлажденные яйца очистите от скорлупы и нарежьте на произвольные кусочки. Также их можно натереть на крупной терке. Переложите крабовые палочки и яйца в салатницу. Слейте с кукурузы лишнюю жидкость и добавьте зерна в салат. Посолите и поперчите салат. Заправьте его майонезом и перемешайте.