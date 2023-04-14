Как приготовить домашнюю кровянку – рецепт с гречкой

14 апреля 2023, 15:32
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Вкусный дом

Если вы обожаете кровянку, но никак не можете решиться приготовить ее дома – этот рецепт поможет сделать решающий шаг. Кровянка получается сочной, сытной и вкусной.

Кровянка – давнее украинское блюдо, которое готовят из гречки, крови и шкварок. Часто ее популярность набирает перед большими праздниками: Рождество и Пасха.

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Чтобы приготовить дома кровянку, не обязательно иметь особые навыки в кулинарии. Достаточно иметь комбайн с колбасной насадкой и качественные продукты.

Рецепт кровянки с гречкой в духовке

  • Время: 80 минут
  • Порции: 8 – 10

Приготовление:

  • Жирную свинину нарезаем кубиками и слегка обжариваем. Выбираем шкварки из сковороды, а на вытопившемся жире обжариваем лук, порезанный кубиками до золотистости.
  • Шкварки и кровь пропускаем через мясорубку или сбиваем в блендере.
  • Гречку отвариваем до готовности. Смешиваем все ингредиенты, добавляем соль, чёрный перец и хорошо вымешиваем.
  • Наполняем кишки фаршем (не очень плотно) с помощью специальной насадки для колбас, завязываем нитями и в нескольких местах прокалываем иглой.
  • Наполненные кишки раскладываем на противень, смазанный смальцем.
  • Выпекаем в духовке при температуре 190 градусов 50 минут.

Приятного аппетита!

Автор: Богданна Рибак