Кровянка – давнее украинское блюдо, которое готовят из гречки, крови и шкварок. Часто ее популярность набирает перед большими праздниками: Рождество и Пасха.
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Чтобы приготовить дома кровянку, не обязательно иметь особые навыки в кулинарии. Достаточно иметь комбайн с колбасной насадкой и качественные продукты.
Рецепт кровянки с гречкой в духовке
- Время: 80 минут
- Порции: 8 – 10
Приготовление:
- Жирную свинину нарезаем кубиками и слегка обжариваем. Выбираем шкварки из сковороды, а на вытопившемся жире обжариваем лук, порезанный кубиками до золотистости.
- Шкварки и кровь пропускаем через мясорубку или сбиваем в блендере.
- Гречку отвариваем до готовности. Смешиваем все ингредиенты, добавляем соль, чёрный перец и хорошо вымешиваем.
- Наполняем кишки фаршем (не очень плотно) с помощью специальной насадки для колбас, завязываем нитями и в нескольких местах прокалываем иглой.
- Наполненные кишки раскладываем на противень, смазанный смальцем.
- Выпекаем в духовке при температуре 190 градусов 50 минут.
Приятного аппетита!