Кровянка – давнее украинское блюдо, которое готовят из гречки, крови и шкварок. Часто ее популярность набирает перед большими праздниками: Рождество и Пасха.

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Чтобы приготовить дома кровянку, не обязательно иметь особые навыки в кулинарии. Достаточно иметь комбайн с колбасной насадкой и качественные продукты.

Рецепт кровянки с гречкой в духовке

Время: 80 минут

80 минут Порции: 8 – 10

Ингредиенты:

– 500 граммов гречки;

– 1 литр свиной крови;

– 500 граммов лука;

– 600 граммов щековины;

– соль;

– черный молотый перец.

Приготовление:

Жирную свинину нарезаем кубиками и слегка обжариваем. Выбираем шкварки из сковороды, а на вытопившемся жире обжариваем лук, порезанный кубиками до золотистости.

Шкварки и кровь пропускаем через мясорубку или сбиваем в блендере.

Гречку отвариваем до готовности. Смешиваем все ингредиенты, добавляем соль, чёрный перец и хорошо вымешиваем.

Наполняем кишки фаршем (не очень плотно) с помощью специальной насадки для колбас, завязываем нитями и в нескольких местах прокалываем иглой.

Наполненные кишки раскладываем на противень, смазанный смальцем.

Выпекаем в духовке при температуре 190 градусов 50 минут.

Приятного аппетита!