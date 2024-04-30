Пасха с цукатами: элементарный рецепт от участников "МастерШеф"
30 апреля 2024, 16:20Читати новину українською
Источник:СТБ
Паска – обязательная выпечка на Пасху. Попробуйте приготовить ее с цукатами.
Участники “МастерШеф” поделились простым рецептом. Паска получится пышной и очень вкусной.
Стоит попробовать Пасхальный стол, который всех удивит креативом
Рецепт кулича с цукатами
- Время: 2 часа
- Порций: 8
– 35 граммов свежих дрожжей;
– 150 граммов сахара;
– 600 граммов муки;
– 200 миллилитров молока;
– 350 граммов масла;
– 5 яиц;
– 150 граммов цукатов;
– щепотка соли;
– цедра 1 лимона.
Глазурь:
– 1 белок;
– 125 граммов сахарной пудры.
Приготовление:
- Просейте муку и натрите цедру лимона. Форму смажьте маслом и притрусите мукой.
- В миску влейте теплое молоко и положите дрожжи и сахар. Размешайте до растворения дрожжей. Добавьте треть всей муки. Накройте полотенцем и поставьте в теплое место без сквозняков на 20 минут.
- Растопите масло, влейте его в опару и перемешайте. Добавьте яйца, цедру лимона и цукаты. Снова тщательно перемешайте.
- Всыпьте муку и замесите мягкое тесто. Переложите его в форму на 2 трети ее объема. Накройте полотенцем и дайте постоять 30 минут.
- Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 35 минут. Проверяйте готовность деревянной шпажкой – она должна выходить из теста сухой.
- Готовый кулич с цукатами слегка остудите в форме, после чего достаньте. Поставьте на решетку, чтобы она полностью остыла.
- Для глазури аккуратно отделите в миску яичный белок от желтка, взбейте его в крепкую пену, добавляйте понемногу сахарной пудры, продолжая взбивать.
- Смажьте белковой глазурью полностью холодный кулич. В конце украсьте верхушку посыпкой.