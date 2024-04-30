Учасники "МастерШеф" поділилися простим рецептом. Паска вийде пухкою та дуже смачною.
Варто спробувати Пасхальний стіл, який всіх здивує креативом
Рецепт паски з цукатами
- Час: 2 години
- Порцій: 8
Приготування:
- Просійте борошно та натріть цедру лимона. Форму змастіть маслом і притрусіть борошном.
- У миску влийте тепле молоко і покладіть дріжджі та цукор. Розмішайте до розчинення дріжджів. Додайте третину всього борошна. Накрийте рушником і поставте в тепле місце без протягів на 20 хвилин.
- Розтопіть масло, влийте його в опару та перемішайте. Додайте яйця, цедру лимона і цукати. Знову ретельно перемішайте.
- Всипте борошно і замісіть м'яке тісто. Перекладіть його у форму на 2 третини її об'єму. Накрийте рушником і дайте постояти 30 хвилин.
- Випікайте в розігрітій до 180 градусів духовці 35 хвилин. Перевіряйте готовність дерев'яною шпажкою – вона повинна виходити з тіста сухою.
- Готову паску з цукатами злегка остудіть у формі, після чого дістаньте. Поставте на решітку, щоб вона повністю охолола.
- Для глазурі акуратно відокремте в миску яєчний білок від жовтка, збийте його в міцну піну, додавайте потроху цукрової пудри, продовжуючи збивати.
- Змастіть білковою глазур'ю повністю холодну паску. Наприкінці прикрасьте верхівку посипкою.