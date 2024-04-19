Вкус такого кулича – насыщенный и разнообразный. Особый аромат придадут ваниль и цукаты.
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Пасха по рецепту Дарьи Цвек
- Время: 4 часа
- Порций: 6
Приготовление:
- Влейте в миску теплое молоко, добавьте 1 столовую ложку сахара, дрожжи, перемешайте, накройте и оставьте на 15 – 20 минут.
- Желтки отделите от белков. К желткам добавьте сахар, ванильный сахар. Венчиком перетрите до однородности и осветления.
- В просеянной муке сделайте ямку и влейте туда опару. Добавьте соль, взбитые с сахаром желтки, перемешайте и замесите тесто. Добавьте растопленное сливочное масло. Вымешивайте тесто в течение 10 минут.
- Добавьте промытый и просушенный изюм, натертый миндаль и перемешайте. Сформируйте шар, накройте его полотенцем и дайте тесту увеличиться минимум вдвое в теплом месте. На это уйдет примерно 2 часа.
- После этого тесто слегка перемните и разделите на кусочки, сформируйте из них комочки и вложите в формы на треть объема. Накройте полотенцем и дайте тесту подрасти еще 20 минут.
- Смажьте куличи взбитым яйцом и отправьте в разогретую до 190 градусов духовку до зарумянивания. Выпекайте 45 – 60 минут, в зависимости от размеров форм. Затем дайте куличам остыть и снимите формы.
- Чтобы приготовить глазурь, к сахарной пудре добавьте белок и вилкой хорошо все перетрите. Налейте лимонный сок и размешайте.
- Смажьте куличи глазурью и по желанию задекорируйте.