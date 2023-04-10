Существует много рецептов куличей на Пасху: итальянская колумба, ароматный крафин, кулич на желтках, с холодным маслом или другие. Но самые вкусные всегда те, которые готовят каждый год по старинному рецепту бабушки или мамы.

Читайте также Когда гости на пороге: 3 варианта блюд из курочки для крупных компаний

Начинками для кулича могут быть обычные изюм или другие любимые сухофрукты: чернослив, курага, ананасы, папая. Также вкусно будет с шоколадными дропсами.

Рецепт пасхи на Пасху

  • Время: 6 часов
  • Порции: 3 штуки по 450 граммов

Приготовление:

  • Добавляем дрожжи и сахар в молоко и перемешиваем.
  • Накрываем пищевой плёнкой и оставляем при комнатной температуре на 30 минут.

Приготовление:

  • В чашу миксера выкладываем: опару, желтки, дрожжи, сахар, соль, цедру апельсина, ваниль, сливочное масло, муку и вымешиваем тесто насадкой "крюк" или руками, примерно 15 – 20 минут.
  • Накрываем тесто полотенцем, оставляем при комнатной температуре на 2 часа.
  • Добавляем заранее замоченные в роме изюм на ночь.
  • Разделяем тесто на три части по 480 г. Формируем шарик, перекладываем его в бумажную форму.
  • Накрываем полотенцем и оставляем на 1 – 1,5 часа.
  • Выпекаем при 165 градусах (с конвекцией) – 40 – 45 минут.
  • После охлаждения покрываем молочной глазурью и украшаем.

Приготовление:

  • Смешиваем все ингредиенты.
  • Сразу наносим на кулич и украшаем.

Приятного аппетита!