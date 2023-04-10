Существует много рецептов куличей на Пасху: итальянская колумба, ароматный крафин, кулич на желтках, с холодным маслом или другие. Но самые вкусные всегда те, которые готовят каждый год по старинному рецепту бабушки или мамы.

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Начинками для кулича могут быть обычные изюм или другие любимые сухофрукты: чернослив, курага, ананасы, папая. Также вкусно будет с шоколадными дропсами.

Рецепт пасхи на Пасху

Время: 6 часов

6 часов Порции: 3 штуки по 450 граммов

Ингредиенты для опары:

– 300 граммов молока;

– 20 граммов свежих прессованных дрожжей;

– 70 граммов сахара.

Приготовление:

Добавляем дрожжи и сахар в молоко и перемешиваем.

Накрываем пищевой плёнкой и оставляем при комнатной температуре на 30 минут.

Ингредиенты:

– опара;

– 80 граммов желтков;

– 120 граммов сахара;

– 7 граммов соли;

– 40 граммов свежих прессованных дрожжей;

– 150 граммов сливочного масла (82%, комнатной температуры);

– цедра апельсина и ваниль (по желанию);

– 630 граммов муки;

– 150 – 200 граммов изюма;

– 40 граммов черного рома, коньяка.

Приготовление:

В чашу миксера выкладываем: опару, желтки, дрожжи, сахар, соль, цедру апельсина, ваниль, сливочное масло, муку и вымешиваем тесто насадкой "крюк" или руками, примерно 15 – 20 минут.

Накрываем тесто полотенцем, оставляем при комнатной температуре на 2 часа.

Добавляем заранее замоченные в роме изюм на ночь.

Разделяем тесто на три части по 480 г. Формируем шарик, перекладываем его в бумажную форму.

Накрываем полотенцем и оставляем на 1 – 1,5 часа.

Выпекаем при 165 градусах (с конвекцией) – 40 – 45 минут.

После охлаждения покрываем молочной глазурью и украшаем.

Молочная глазурь:

– 150 граммов сгущенки;

– 40 граммов сахарной пудры;

– 50 граммов сухого молока.

Приготовление:

Смешиваем все ингредиенты.

Сразу наносим на кулич и украшаем.

Приятного аппетита!