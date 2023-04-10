Согласно семейным традициям: рецепт кулича на желтках
10 апреля 2023, 11:27Читати новину українською
Источник:Елизавета Глинская
У каждого, пожалуй, есть Пасхальный рецепт, который остался под предками. Одним из таких поделилась украинская кондитерша Лиза Глинская.
Существует много рецептов куличей на Пасху: итальянская колумба, ароматный крафин, кулич на желтках, с холодным маслом или другие. Но самые вкусные всегда те, которые готовят каждый год по старинному рецепту бабушки или мамы.
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Начинками для кулича могут быть обычные изюм или другие любимые сухофрукты: чернослив, курага, ананасы, папая. Также вкусно будет с шоколадными дропсами.
Рецепт пасхи на Пасху
- Время: 6 часов
- Порции: 3 штуки по 450 граммов
Приготовление:
- Добавляем дрожжи и сахар в молоко и перемешиваем.
- Накрываем пищевой плёнкой и оставляем при комнатной температуре на 30 минут.
Приготовление:
- В чашу миксера выкладываем: опару, желтки, дрожжи, сахар, соль, цедру апельсина, ваниль, сливочное масло, муку и вымешиваем тесто насадкой "крюк" или руками, примерно 15 – 20 минут.
- Накрываем тесто полотенцем, оставляем при комнатной температуре на 2 часа.
- Добавляем заранее замоченные в роме изюм на ночь.
- Разделяем тесто на три части по 480 г. Формируем шарик, перекладываем его в бумажную форму.
- Накрываем полотенцем и оставляем на 1 – 1,5 часа.
- Выпекаем при 165 градусах (с конвекцией) – 40 – 45 минут.
- После охлаждения покрываем молочной глазурью и украшаем.
Приготовление:
- Смешиваем все ингредиенты.
- Сразу наносим на кулич и украшаем.
Приятного аппетита!