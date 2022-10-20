В разных регионах Украины кулеш готовят с разными ингредиентами: с сушеными белыми грибами и травами, на густых сливках и добавляют копченые колбаски.
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Чтобы у кулеша был сливочный вкус, Евгений Клопотенко сделал бульон на основе смеси молока и воды. Он ориентировался на основные составляющие блюда, а именно на пшено, картофель и сало. Все остальное можно прибавлять по желанию. Такое блюдо не только вкусное, но и сытное и питательное.
Рецепт кулеша с квашеными помидорами
- Время: 60 минут
- Порции: 4
Приготовление:
- Запарьте кипятком пшено. Нарежьте сало небольшими кубиками и поджарьте его до золотистого цвета с маслом.
- Порежьте овощи и зелень. Возьмите один большой лук, очистите и порежьте средним кубиком, а зубчики чеснока раздавите плоским лезвием ножа.
- Морковь, корень сельдерея и корень петрушки тоже очистите и нарежьте произвольными кусками. Высыпьте в сало порезанный лук и чеснок. Допустите 2 – 3 минуты, до прозрачности лука.
- Добавьте порезанную морковь, сельдерей и зелень, перемешайте и сразу залейте молоком и водой. Сдобрите лавровыми листьями и горошинами душистого перца. Варить бульон 15 минут на среднем огне.
- Очистите картофель и порежьте произвольными кусками и добавьте в бульон.
- Пшено хорошо промойте до прозрачности воды и переведите во все ингредиенты. Сделайте небольшой огонь и готовьте кулеш 30 минут под крышкой. Если картофель не разварился, вы можете его размять вилкой или оставить целым – как вам больше нравится.
- В конце докажите вкус солью и перцем. Снимите с огня и оставьте на 10-15 минут, чтобы блюдо настоялось.
- Подавая кулеш к столу, в каждую тарелку положите квашеные томаты и шарики сырого моцарелла для баланса вкуса. Можно добавить порезанную зелень петрушки и укропа.
Приятного тебе аппетита!