В разных регионах Украины кулеш готовят с разными ингредиентами: с сушеными белыми грибами и травами, на густых сливках и добавляют копченые колбаски.

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Чтобы у кулеша был сливочный вкус, Евгений Клопотенко сделал бульон на основе смеси молока и воды. Он ориентировался на основные составляющие блюда, а именно на пшено, картофель и сало. Все остальное можно прибавлять по желанию. Такое блюдо не только вкусное, но и сытное и питательное.

Рецепт кулеша с квашеными помидорами

Время: 60 минут

60 минут Порции: 4

Ингредиенты:

– 100 граммов сала;

– 150 граммов пшена;

– 2 средних шарика сыра моцарелла;

– 1 литр молока (2,5% жирности);

– 1 литр воды;

– 3 квашеных помидора;

– 3 – 4 картофелины (среднего размера);

– 1 – 2 репчатых лука;

– 3 – 5 горошин душистого перца;

– 1 – 2 лавровых листа;

– ¼ корня сельдерея;

– 1 средняя морковка;

– 1 корень петрушки;

– 2 – 3 зубчика чеснока;

– 3 – 4 столовые ложки подсолнечного масла;

– зелень петрушки и укропа по вкусу;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Запарьте кипятком пшено. Нарежьте сало небольшими кубиками и поджарьте его до золотистого цвета с маслом.

Порежьте овощи и зелень. Возьмите один большой лук, очистите и порежьте средним кубиком, а зубчики чеснока раздавите плоским лезвием ножа.

Морковь, корень сельдерея и корень петрушки тоже очистите и нарежьте произвольными кусками. Высыпьте в сало порезанный лук и чеснок. Допустите 2 – 3 минуты, до прозрачности лука.

Добавьте порезанную морковь, сельдерей и зелень, перемешайте и сразу залейте молоком и водой. Сдобрите лавровыми листьями и горошинами душистого перца. Варить бульон 15 минут на среднем огне.

Очистите картофель и порежьте произвольными кусками и добавьте в бульон.

Пшено хорошо промойте до прозрачности воды и переведите во все ингредиенты. Сделайте небольшой огонь и готовьте кулеш 30 минут под крышкой. Если картофель не разварился, вы можете его размять вилкой или оставить целым – как вам больше нравится.

В конце докажите вкус солью и перцем. Снимите с огня и оставьте на 10-15 минут, чтобы блюдо настоялось.

Подавая кулеш к столу, в каждую тарелку положите квашеные томаты и шарики сырого моцарелла для баланса вкуса. Можно добавить порезанную зелень петрушки и укропа.

Приятного тебе аппетита!