Новые нотки в буднях: рецепт сочной курятины с медом и кунжутом
Источник:strona kuchni
Иногда хочется отведать что-то нетипичное и порадовать себя и близких новыми вкусами. Именно тогда на помощь приходят рецепты, где любимые ингредиенты сочетаются в одно совершенное блюдо.
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Куриное филе – мясо, которое тяжело испортить. Нейтральный вкус, отлично воспринимает специи и соусы, не просит долгого приготовления. Куриную грудку рекомендуют диетологи, работающие со спортсменами, ведь это почти чистый белок, в паре с которым не идет много жира или углеводов.
Рецепт курки з медом і кунжутом
Время: 30 минут
Порций: 2
Ингредиенты:
- 2 столовых ложки кунжутного масла;
- 300 граммов куриной грудки;
- 2 зубчика чеснока;
- 1 пучок зеленого лука;
- соль по вкусу;
- 1 столовая ложка кукурузного крахмала;
- 1 столовая ложка рисового уксуса;
- 1 столовая ложка меда;
- 1 столовая ложка томатного соуса;
- 100 миллилитров воды;
- кунжут.
Приготовление:
- Смешайте кукурузный крахмал и рисовый уксус, затем добавьте остальные ингредиенты соуса и воду. Куриную грудку нарежьте кусочками по 1 сантиметру.
- Разогрейте кунжутное масло в глубокой сковороде или воке.
- Добавьте курицу и готовьте, помешивая, к золотистой корочке. Добавьте готовый соус и варите, помешивая, пока соус не загустеет.
Идея для подачи
Курятина будет смаковать с рисом и приготовленным на пару брокколи, посыпанным кунжутом и нарезанным репчатым луком.