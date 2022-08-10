Курятина з кунжутом та медом – чудова ідея для легкого обіду чи сімейної вечері. Ідеально підходить для зайнятих людей і тих, хто не любить проводити занадто багато часу на кухні. Людям, які сидять на дієті, ця страва теж сподобається.
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Куряче філе – м'ясо, яке важко зіпсувати. Нейтральний смак, чудово сприймає спеції та соуси, не вимагає тривалого готування. Курячу грудку рекомендують дієтологи, які працюють зі спортсменами, адже це майже чистий білок, в парі з яким не йде багато жиру чи вуглеводів.
Рецепт курки з медом і кунжутом
Час: 30 хвилин
Порцій: 2
Насолода для смакових рецепторів / Фото strona kuchni
Інгредієнти:
- 2 столові ложки кунжутної олії;
- 300 грамів курячої грудки;
- 2 зубчики часнику;
- 1 пучок зеленої цибулі;
- сіль до смаку;
- 1 столова ложка кукурудзяного крохмалю;
- 1 столова ложка рисового оцту;
- 1 столова ложка меду;
- 1 столова ложка томатного соусу;
- 100 мілілітрів води;
- кунжут.
Приготування:
- Змішайте кукурудзяний крохмаль і рисовий оцет, потім додайте решту інгредієнтів соусу і воду.
- Курячу грудку наріжте шматочками по 1 сантиметру.
- Розігрійте кунжутну олію в глибокій сковороді або воке. Додайте курку і готуйте, помішуючи, до золотистої скоринки. Додайте готовий соус і варіть, помішуючи, поки соус не загусне.
Ідея для подачі
Курятина смакуватиме з рисом і приготованою на пару брокколі, посипаною кунжутом і нарізаною ріпчастою цибулею.