Поклонники домашней кухни будут аплодировать стоячки, ведь это блюдо точно станет любимым во всей семье.
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Рецепт довольно простой и понятный, а результат поражает. Тонкое, отбитое куриное филе под слоем картофеля, соленых огурцов и отварных яиц, запеченное в духовке до хрустящей корочки – пальчики оближете!
Рецепт куриной грудки под шубой из овощей
- Время: 45 минут
- Порции: 4
Приготовление:
- Куриное филе разрезаем, как на отбивной и хорошо отбиваем. Посыпаем солью и перцем с обеих сторон.
- Для начинки смешиваем натертый предварительно отварной картофель, отварные куриные яйца. Соленые огурцы, можно квашеные или маринованные, нарезаем кубиками, сыр натираем на терке.
- Заправляем все сметаной, специями и выкладываем на мясо.
- Запекаем блюдо 30 – 40 минут при температуре 180 градусов до золотистой корочки.
Пусть вкушает!