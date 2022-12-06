Поклонники домашней кухни будут аплодировать стоячки, ведь это блюдо точно станет любимым во всей семье.

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Рецепт довольно простой и понятный, а результат поражает. Тонкое, отбитое куриное филе под слоем картофеля, соленых огурцов и отварных яиц, запеченное в духовке до хрустящей корочки – пальчики оближете!

Рецепт куриной грудки под шубой из овощей

Время: 45 минут

45 минут Порции: 4

Ингредиенты:

– одна большая или две средние куриные грудки;

– 3 отварных куриных яйца;

– 2 – 3 соленых огурца;

– 60 граммов твердого сыра;

– 2 – 3 столовые ложки сметаны;

– соль;

– черный молотый перец.

Приготовление:

Куриное филе разрезаем, как на отбивной и хорошо отбиваем. Посыпаем солью и перцем с обеих сторон.

Для начинки смешиваем натертый предварительно отварной картофель, отварные куриные яйца. Соленые огурцы, можно квашеные или маринованные, нарезаем кубиками, сыр натираем на терке.

Заправляем все сметаной, специями и выкладываем на мясо.

Запекаем блюдо 30 – 40 минут при температуре 180 градусов до золотистой корочки.

Пусть вкушает!