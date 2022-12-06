Прихильники домашньої кухні будуть аплодувати стоячки, адже ця страва точно стане улюбленою у всієї сім'ї.

Читайте також М'ясо гомілок по-грузинськи: готуємо соковите чахохбілі з томатами

Рецепт доволі простий та зрозумілий, а результат вражає. Тонке, відбите куряче філе під шаром картоплі, солоних огірків та відварних яєць, запечене в духовці до хрумкої скоринки – пальчики оближете!

Рецепт курячої грудки під шубою з овочів

Час: 45 хвилин

45 хвилин Порції: 4

Інгредієнти:

– одна велика або дві середні курячі грудки;

– 3 відварених курячих яйця;

– 2 – 3 солоних огірки;

– 60 грамів твердого сиру;

– 2 – 3 столові ложки сметани;

– сіль;

– чорний мелений перець.

Приготування:

Куряче філе розрізаємо, як на відбивні і добре відбиваємо. Посипаємо сіллю і перцем з обох боків.

Для начинки змішуємо натерту попередньо відварену картоплю, відварені курячі яйця. Солоні огірки, можна квашені чи мариновані, нарізаємо кубиками, сир натираємо на тертці.

Заправляємо все сметаною, спеціями та викладаємо на м'ясо.

Запікаємо страву 30 — 40 хвилин при температурі 180 градусів до золотистої скоринки.

Нехай смакує!