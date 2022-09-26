Самые вкусные куриные голени с французским картофелем: рецепт в мультипечи

Чтобы быстро и без лишних трудностей накрыть стол – выбирайте за основу куриные голени и картофель. Их легко готовить как на сковороде, так и в духовке. Однако, если у вас есть мультипечь – приготовление станет еще легче.

Мы живем в быстро ритме: дом, работа, спортзал, дети, дом… Но где найти несколько минут или часов на себя? Мы научим вас, как быстро приготовить обед или ужин так, чтобы у вас осталось время на просмотр любимого сериала, или на домашние косметические процедуры.

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Для приготовления этого рецепта из куриных голеней мы выбрали мультипечь, а картофель фри можно приобрести уже нарезанным и замороженным. В мультипечи она готовится через 10 минут без тонны масла.

Рецепт куриных голеней и французского картофеля в мультипечи.

Время: 40 минут

– куриные голени;– соль;– черный молотый перец;– молотая сладкая паприка;– соевый соус;– сухой чеснок;– капля масла;– замороженный картофель фри.

Приготовление:

Голени моем и просушиваем бумажными салфетками. Добавляем все специи и натираем мясо. Оставляем на 30 минут промариновать под слоем пищевой пленки.

Выберите на мультипечи режим голени, программа автоматически подбирает время и температуру приготовления.

Когда голени будут готовы, высыпьте в мультипечи замороженный картофель и включите режим "размороженные овощи". Через 10 минут она будет готова.

После приготовления посолите картофель и подавайте к столу вместе с горячими куриными голеньми. Доберитесь до блюда любимый соус: барбекю, дзадзики, или обычный кетчуп и наслаждайтесь отличным блюдом из курицы всей семьей.

Приятного тебе аппетита!