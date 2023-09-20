Как из бочки: вкуснее огурцов – как приготовить квашеные кабачки
20 сентября 2023, 21:45Читати новину українською
Источник:Шуба
Квашеные кабачки – это отличный способ сохранить летнюю свежесть и вкус для холодного времени года. Эта домашняя заготовка придаст остроту и аромат к вашему столу.
Квашеные кабачки – это та блюдо, в которой есть невероятное сочетание вкуса и пользы, ведь в такой закрутке сохранено много витаминов и минералов. Есть простой рецепт приготовления квашеных кабачков, который пригодится каждой хозяйке.
Интересно Яркие акценты для любимого вкуса: готовим соусы к нагетсам и стрипсам "Легко!"
Рецепт квашеных кабачков
- Время: 1 час
- Порций: 10
– 2 кабачки;
– 1 перец чили;
– листья хрена;
– 2 зонтика укропа;
– 2 горошины душистого перца;
– 2 горошины черного перца;
– 2 листа смородины;
– 2 зубчика чеснока;
– 1 литр воды;
– 60 грамм соли;
– 1 лавровый лист.
Приготовление:
- Тщательно вымойте все ингредиенты и дайте стечь излишней жидкости.
- Чеснок разрежьте на четыре части.
- Затем возьмите кабачки, вымойте их и обрежьте конечности. Нарежьте их на кружочки толщиной от 1 до 1,5 сантиметра.
-
После этого положите всю зелень и специи на дно банки. Затем равномерно и плотно разместите на них нарезанные кабачки.
- Для приготовления рассола вскипятите воду и растворите в ней соль, добавьте лавровый лист.
-
Дождитесь, когда рассол остынет и затем залейте им кабачки в банке. Важно убедиться, что жидкость полностью покрывает овощи.
- Закройте банку марлей и поместите ее в миску, так как кабачки будут бродить, и рассол может вытекать.
-
Оставьте банку на 7 дней при комнатной температуре.
- После этого времени можно закрыть кабачки крышкой и перенести их в прохладное место. Они готовы к употреблению.
Есть несколько ингредиентов, которые не следует добавлять к консервации, проверьте этот список.