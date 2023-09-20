Квашеные кабачки – это та блюдо, в которой есть невероятное сочетание вкуса и пользы, ведь в такой закрутке сохранено много витаминов и минералов. Есть простой рецепт приготовления квашеных кабачков, который пригодится каждой хозяйке.

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Рецепт квашеных кабачков

  • Время: 1 час
  • Порций: 10

Приготовление:

  • Тщательно вымойте все ингредиенты и дайте стечь излишней жидкости.
  • Чеснок разрежьте на четыре части.
  • Затем возьмите кабачки, вымойте их и обрежьте конечности. Нарежьте их на кружочки толщиной от 1 до 1,5 сантиметра.
  • После этого положите всю зелень и специи на дно банки. Затем равномерно и плотно разместите на них нарезанные кабачки.
  • Для приготовления рассола вскипятите воду и растворите в ней соль, добавьте лавровый лист.
  • Дождитесь, когда рассол остынет и затем залейте им кабачки в банке. Важно убедиться, что жидкость полностью покрывает овощи.
  • Закройте банку марлей и поместите ее в миску, так как кабачки будут бродить, и рассол может вытекать.
  • Оставьте банку на 7 дней при комнатной температуре.
  • После этого времени можно закрыть кабачки крышкой и перенести их в прохладное место. Они готовы к употреблению.