Квашеные кабачки – это та блюдо, в которой есть невероятное сочетание вкуса и пользы, ведь в такой закрутке сохранено много витаминов и минералов. Есть простой рецепт приготовления квашеных кабачков, который пригодится каждой хозяйке.
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Рецепт квашеных кабачков
- Время: 1 час
- Порций: 10
Приготовление:
- Тщательно вымойте все ингредиенты и дайте стечь излишней жидкости.
- Чеснок разрежьте на четыре части.
- Затем возьмите кабачки, вымойте их и обрежьте конечности. Нарежьте их на кружочки толщиной от 1 до 1,5 сантиметра.
- После этого положите всю зелень и специи на дно банки. Затем равномерно и плотно разместите на них нарезанные кабачки.
- Для приготовления рассола вскипятите воду и растворите в ней соль, добавьте лавровый лист.
- Дождитесь, когда рассол остынет и затем залейте им кабачки в банке. Важно убедиться, что жидкость полностью покрывает овощи.
- Закройте банку марлей и поместите ее в миску, так как кабачки будут бродить, и рассол может вытекать.
- Оставьте банку на 7 дней при комнатной температуре.
- После этого времени можно закрыть кабачки крышкой и перенести их в прохладное место. Они готовы к употреблению.