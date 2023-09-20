Квашені кабачки – це та страва у якій є неймовірне поєднання смаку та користі, адже у такій закрутці збережено багато вітамінів і мінералів. Є простий рецепт приготування квашених кабачків, який стане у пригоді для кожної господині.

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Рецепт квашених кабачків

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 10

Інгредієнти:

– 2 кабачки;

– 1 перець чилі;

– листя хрону;

– 2 парасольки кропу;

– 2 горошини духмяного перцю;

– 2 горошини чорного перцю;

– 2 листки смородини;

– 2 зубчики часнику;

– 1 літр води;

– 60 грамів солі;

– 1 лавровий лист.

Приготування:

Ретельно вимийте всі інгредієнти і дайте стекти зайвій рідині.

Часник розріжте на чотири частини.

Потім візьміть кабачки, вимийте їх і обріжте кінцівки. Наріжте їх на кружальця завтовшки від 1 до 1,5 сантиметри.

Після цього покладіть всю зелень і спеції на дно банки. Потім рівномірно та щільно розмістіть на них нарізані кабачки.

Для приготування розсолу закипятіть воду і розчиніть в ній сіль, додайте лавровий лист.

Дочекайтеся, коли розсіл охолоне і потім залийте ним кабачки в банці. Важливо впевнитися, що рідина повністю покриває овочі.

Закрийте банку марлею і помістіть її в миску, оскільки кабачки будуть бродити, і розсіл може витікати.

Залиште банку на 7 днів при кімнатній температурі.

Після цього часу, можна закрити кабачки кришкою і перенести їх в прохолодне місце. Вони готові до споживання.

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