Если сначала кажется, что приготовить бисквит просто и легко, а в результате получаете забитый лепешку размером 1 сантиметр – неприятность. Мы научим вас, как готовить рыхлый словно облачко корж без лишних трудностей.
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Рецепт простого бисквита
- Время: 1 час (ночь в холодильнике)
- Порции: 1
Приготовление:
- Автор готовила бисквит на форму 21 сантиметр диаметром. Если у вас обычная разъемная форма, высота стен которой 6 – 8 сантиметров – бисквит на 5 яиц.
- Включаем духовку на 170 градусов.
- ️Соединяем яйца комнатной температуры с сахаром и взбиваем 20 минут. Яичная пена должна быть густой, пышной и после взбивания еще минуту узор должен держаться на поверхности яичной.
- ️Соединяем муку и крахмал, вводим ее во взбитые яйца 3 – 4 частями, перемешиваем силиконовой лопаткой, чтобы тесто не потеряло воздушность.
- Готовое тесто переливаем в разъемную форму застеленную пергаментом или – в металлическое кольцо с фольгой. Форму ничем не смазываем, бисквит при выпекании "цепляется" за стенки формы и растет.
- ️Сразу кладем форму с бисквитом в предварительно разогретую до 170 градусов духовку. Средний уровень, режим верх-низ без обдува. Выпекаем 40 – 45 минут.
- Вынимаем из духовки бисквит, переворачиваем вверх дном на решетку, через 10 минут снимаем фольгу или пергамент со дна и полностью охлаждаем.
- ️Остыв, разрезаем бисквит из формы, проводя ножом по стенкам формы. Осторожно заматываем в пищевую пленку и кладем в холодильник минимум на 8 часов. Таким образом, влага в бисквите равномерно распределится, и он будет легко нарезаться.
Приятного аппетита!