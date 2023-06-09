Якщо спочатку видається, що приготувати бісквіт просто та легко, а в результаті отримуєте забитий корж розміром 1 сантиметр – халепа. Ми навчимо вас, як готувати пухкий мов хмаринка корж без зайвих труднощів.

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Рецепт простого бісквіта

Час: 1 година (ніч в холодильнику)

1 година (ніч в холодильнику) Порції: 1

Початкові інгредієнти:

– 1 куряче яйце;

– 30 грамів цукру;

– 26 грамів борошна;

– 6 грамів крохмалю.

Приготування:

Авторка готувала бісквіт на форму 21 сантиметр діаметром. Якщо у вас звичайна роз’ємна форма, висота стінок якої 6 – 8 сантиметрів – бісквіт на 5 яєць.

️Вмикаємо духовку на 170 градусів.

️З'єднуємо яйця кімнатної температури з цукром і збиваємо 20 хвилин. Яєчна піна має бути густа, пишна і після збивання ще хвилину візерунок має триматись на поверхні яєчній.

️З'єднуємо борошно і крохмаль, вводимо його в збиті яйця 3 – 4 частинами, перемішуємо силіконовою лопаткою, щоб тісто не втратило повітряність.

️Готове тісто переливаємо в роз'ємну форму застелену пергаментом або - в металеве кільце з фольгою. Форму нічим не змазуємо, бісквіт при випіканні "чіпляється" за стінки форми і росте.

️Відразу кладемо форму з бісквітом в попередньо розігріту до 170 градусів духовку. Середній рівень, режим верх-низ без обдуву. Випікаємо 40 – 45 хвилин.

️Виймаємо з духовки бісквіт, перевертаємо догори дном на решітку, через 10 хвилин знімаємо фольгу чи пергамент з дна і повністю охолоджуємо.

️Охоловши, розрізаємо бісквіт з форми, проводячи ножем по стінках форми. Обережно замотуємо в харчову плівку і кладемо в холодильник мінімум на 8 годин. Таким чином волога в бісквіті рівномірно розподілиться, і він буде легко нарізатись.

Смачного!

Для форми 18 сантиметрів діаметром – 3 – 4 яйця.

Для форми 20 сантиметрів діаметром – 5 – 6 яєць.

Відповідно до діаметра форми - збільшуємо інгредієнти в стільки раз, скільки по рецепту у вас йтиме яєць.