Рецепт львовских пончиков: начинки на выбор от Лилии Цвит

Трудно представить празднование Рождества Христова без молитвы, кути и пончиков. Последние любят дети, ведь они пышные, сладкие и с разными начинками.

Рецепт львовских пончиков

Время: 3 часа

3 часа Порции: 10 – 12 штук

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– 40 граммов прессованных дрожжей;– 4 сырых яичных желтка;– 120 граммов сахара;– 16 граммов ванильного сахара;– щепотка соли;– 2 столовые ложки растительного масла;– 50 граммов сливочного масла;– 1 столовая ложка водки;– 250 миллилитров молока или воды;– масло для обжаривания;– 600 граммов муки + на подпил.

Приготовление:

В небольшом блюдце смешайте дрожжи и сахар – перемешайте. Когда он растворится – дрожжи активированы.

Отдельно перетрите яйца, сахар, ванильный сахар, щепотку соли, растопленное масло.

Влейте теплое молоко и водку, чтобы пончики быстро не черствели.

Тщательно смешайте венчиком и добавьте активированные дрожжи.

В два-три этапа добавляйте в массу муку. Замесите эластичное тесто.

Смажьте тесто растительным маслом и вымешивайте руками 10 минут.

Накройте его пищевой пленкой и оставьте в теплой кухне на 2 часа.

Разогрейте масло в кастрюле до 180 – 200 градусов.

Обомните тесто и раскатайте в пласт толщиной 1 сантиметр.

Вырежьте из теста круги и начините начинкой. Накройте другим куском теста. Плотно защипните края теста, чтобы начинка не вытекла при обжаривании.

Обжаривайте пончики с обеих сторон.

Готовые пончики посыпьте сахарной пудрой и выложите на тарелку.

Приятного аппетита!

Начинки для пончиков

– 100 граммов сливочного масла;– 150 граммов сахарной пудры;– 50 граммов какао.

Приготовление:

Растопите сливочное масло.

Добавьте в него сахарную пудру и какао.

Тщательно перемешайте начинку.

Выложите на слой пищевой пленки и сверните колбаской.

Заморозьте шоколадную колбаску.

Нарежьте ее порционными кусками и выложите в пончик.

Также можно начинить пончики:

ирисками;

вареной сгущенкой;

шоколадом;

маком;

вареньем из рожи;

домашним повидлом.

Видеорецепт приготовления львовских пончиков от Лилии Цвит: