Рецепт львовских пончиков: начинки на выбор от Лилии Цвит
5 января 2022 , 20:14Читати новину українською
Источник:ютуб Лилии Цвит
Трудно представить празднование Рождества Христова без молитвы, кути и пончиков. Последние любят дети, ведь они пышные, сладкие и с разными начинками.
Рецепт львовских пончиков
- Время: 3 часа
- Порции: 10 – 12 штук
Читайте также Вкусные блюда на Новый год: курица в вишневом маринаде, рулет с паприкой и голени с карриИнгредиенты:
– 40 граммов прессованных дрожжей;
– 4 сырых яичных желтка;
– 120 граммов сахара;
– 16 граммов ванильного сахара;
– щепотка соли;
– 2 столовые ложки растительного масла;
– 50 граммов сливочного масла;
– 1 столовая ложка водки;
– 250 миллилитров молока или воды;
– масло для обжаривания;
– 600 граммов муки + на подпил.
Приготовление:
- В небольшом блюдце смешайте дрожжи и сахар – перемешайте. Когда он растворится – дрожжи активированы.
- Отдельно перетрите яйца, сахар, ванильный сахар, щепотку соли, растопленное масло.
- Влейте теплое молоко и водку, чтобы пончики быстро не черствели.
- Тщательно смешайте венчиком и добавьте активированные дрожжи.
- В два-три этапа добавляйте в массу муку. Замесите эластичное тесто.
- Смажьте тесто растительным маслом и вымешивайте руками 10 минут.
- Накройте его пищевой пленкой и оставьте в теплой кухне на 2 часа.
- Разогрейте масло в кастрюле до 180 – 200 градусов.
- Обомните тесто и раскатайте в пласт толщиной 1 сантиметр.
- Вырежьте из теста круги и начините начинкой. Накройте другим куском теста. Плотно защипните края теста, чтобы начинка не вытекла при обжаривании.
- Обжаривайте пончики с обеих сторон.
- Готовые пончики посыпьте сахарной пудрой и выложите на тарелку.
Приятного аппетита!
Начинки для пончиковИнгредиенты для шоколадной начинки:
– 100 граммов сливочного масла;
– 150 граммов сахарной пудры;
– 50 граммов какао.
Приготовление:
- Растопите сливочное масло.
- Добавьте в него сахарную пудру и какао.
- Тщательно перемешайте начинку.
- Выложите на слой пищевой пленки и сверните колбаской.
- Заморозьте шоколадную колбаску.
- Нарежьте ее порционными кусками и выложите в пончик.
Также можно начинить пончики:
- ирисками;
- вареной сгущенкой;
- шоколадом;
- маком;
- вареньем из рожи;
- домашним повидлом.
Видеорецепт приготовления львовских пончиков от Лилии Цвит:Сайт 24 канала поздравляет всех с Новым 2022 годом и наступающим Рождеством Христовым. Спасибо, что доверяете – мы вместе меняем страну к лучшему!