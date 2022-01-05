Рецепт львовских пончиков: начинки на выбор от Лилии Цвит

5 января 2022 , 20:14
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Источник:

ютуб Лилии Цвит

Трудно представить празднование Рождества Христова без молитвы, кути и пончиков. Последние любят дети, ведь они пышные, сладкие и с разными начинками.

Рецепт львовских пончиков

  • Время: 3 часа
  • Порции: 10 – 12 штук

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Ингредиенты:
– 40 граммов прессованных дрожжей;
– 4 сырых яичных желтка;
– 120 граммов сахара;
– 16 граммов ванильного сахара;
– щепотка соли;
– 2 столовые ложки растительного масла;
– 50 граммов сливочного масла;
– 1 столовая ложка водки;
– 250 миллилитров молока или воды;
– масло для обжаривания;
– 600 граммов муки + на подпил.

Приготовление:

  1. В небольшом блюдце смешайте дрожжи и сахар – перемешайте. Когда он растворится – дрожжи активированы.
  1. Отдельно перетрите яйца, сахар, ванильный сахар, щепотку соли, растопленное масло.
  1. Влейте теплое молоко и водку, чтобы пончики быстро не черствели.
  1. Тщательно смешайте венчиком и добавьте активированные дрожжи.
  1. В два-три этапа добавляйте в массу муку. Замесите эластичное тесто.
  1. Смажьте тесто растительным маслом и вымешивайте руками 10 минут.
  1. Накройте его пищевой пленкой и оставьте в теплой кухне на 2 часа.
  1. Разогрейте масло в кастрюле до 180 – 200 градусов.
  1. Обомните тесто и раскатайте в пласт толщиной 1 сантиметр.
  1. Вырежьте из теста круги и начините начинкой. Накройте другим куском теста. Плотно защипните края теста, чтобы начинка не вытекла при обжаривании.
  1. Обжаривайте пончики с обеих сторон.
  1. Готовые пончики посыпьте сахарной пудрой и выложите на тарелку.

Приятного аппетита!

Начинки для пончиков

Ингредиенты для шоколадной начинки:
– 100 граммов сливочного масла;
– 150 граммов сахарной пудры;
– 50 граммов какао.

Приготовление:

  1. Растопите сливочное масло.
  1. Добавьте в него сахарную пудру и какао.
  1. Тщательно перемешайте начинку.
  1. Выложите на слой пищевой пленки и сверните колбаской.
  1. Заморозьте шоколадную колбаску.
  1. Нарежьте ее порционными кусками и выложите в пончик.

Также можно начинить пончики:

  • ирисками;
  • вареной сгущенкой;
  • шоколадом;
  • маком;
  • вареньем из рожи;
  • домашним повидлом.

Видеорецепт приготовления львовских пончиков от Лилии Цвит:

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Автор: Богданна Рибак