Рецепт львівських пампухів
- Час: 3 години
- Порції: 10 – 12 штук
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Приготування:
- У невеликому блюдці змішайте дріжджі та цукор – перемішайте. Коли він розійдеться – дріжджі активовані.
- Окремо перетріть яйця, цукор, ванільний цукор, дрібку солі, розтоплене масло.
- Влийте тепле молоко та горілку, щоб пампухи швидко не черствіли.
- Ретельно змішайте вінчиком та додайте активовані дріжджі.
- У два-три етапи додавайте до маси борошно. Замісіть еластичне тісто.
- Змастіть тісто олією та вимішуйте руками 10 хвилин.
- Накрийте його шаром харчової плівки та залишіть в теплій кухні на 2 години.
- Розігрійте олію у каструлі до температури 180 – 200 градусів.
- Обімніть тісто та розкачайте в шар товщиною 1 сантиметр.
- Виріжте з тіста кола та начиніть начинкою. накрийте іншим шматком тіста. Щільно защипніть краї тіста, щоб начинка не витекла при обсмажуванні.
- Обсмажуйте пампухи з обох сторін.
- Готові пампухи посипте цукровою пудрою та викладіть на таріль.
Смачного!
Начинки для пампухів
Приготування:
- Розтопіть вершкове масло.
- Додайте до нього цукрову пудру та какао.
- Ретельно перемішайте начинку.
- Викладіть на шар харчової плівки та скрутіть в "ковбаску".
- Заморозьте шоколадну ковбаску.
- Наріжте її порційними шматками та викладіть в пампух.
Також можна начинити пампухи:
- ірисками;
- вареною згущенкою;
- шоколадом;
- маком;
- варенням з рожі;
- домашнім повидлом.
Відеорецепт приготування львівських пампухів від Лілії Цвіт: