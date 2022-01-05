Рецепт львівських пампухів

  • Час: 3 години
  • Порції: 10 – 12 штук

Читайте також Смачні страви на Новий рік: курочка у вишневому маринаді, рулет із паприкою та гомілки з карі

Приготування:

  1. У невеликому блюдці змішайте дріжджі та цукор – перемішайте. Коли він розійдеться – дріжджі активовані.
  1. Окремо перетріть яйця, цукор, ванільний цукор, дрібку солі, розтоплене масло.
  1. Влийте тепле молоко та горілку, щоб пампухи швидко не черствіли.
  1. Ретельно змішайте вінчиком та додайте активовані дріжджі.
  1. У два-три етапи додавайте до маси борошно. Замісіть еластичне тісто.
  1. Змастіть тісто олією та вимішуйте руками 10 хвилин.
  1. Накрийте його шаром харчової плівки та залишіть в теплій кухні на 2 години.
  1. Розігрійте олію у каструлі до температури 180 – 200 градусів.
  1. Обімніть тісто та розкачайте в шар товщиною 1 сантиметр.
  1. Виріжте з тіста кола та начиніть начинкою. накрийте іншим шматком тіста. Щільно защипніть краї тіста, щоб начинка не витекла при обсмажуванні.
  1. Обсмажуйте пампухи з обох сторін.
  1. Готові пампухи посипте цукровою пудрою та викладіть на таріль.

Смачного!

Начинки для пампухів

Приготування:

  1. Розтопіть вершкове масло.
  1. Додайте до нього цукрову пудру та какао.
  1. Ретельно перемішайте начинку.
  1. Викладіть на шар харчової плівки та скрутіть в "ковбаску".
  1. Заморозьте шоколадну ковбаску.
  1. Наріжте її порційними шматками та викладіть в пампух.

Також можна начинити пампухи:

  • ірисками;
  • вареною згущенкою;
  • шоколадом;
  • маком;
  • варенням з рожі;
  • домашнім повидлом.

Відеорецепт приготування львівських пампухів від Лілії Цвіт: