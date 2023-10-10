Маринованная капуста со свеклой или как приготовить универсальную закуску к столу

Осенью и зимой совсем не выгодно покупать свежие овощи, они ведь заоблачно стоят. Чтобы сдобрить обеденное блюдо, обязательно заготовьте уже сегодня маринованную капусту лепестками.

Мариновая капуста в свекольном соке – отличный вариант бюджетной закуски зимой. Ее просто готовить, а посреди ингредиентов все доступные продукты.

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Подавайте ее как самостоятельную закуску к праздничному столу, или к мясным или рыбным обеденным блюдам на каждый день. Срок хранения этой капусты 1,5 – 2 месяца, в зависимости от температуры: чем выше она будет, тем больше вероятность появления плесени.

Рецепт маринованной капусты лепестками

Время: 4 часа

4 часа Порции: 4

– 1 белокочанная капуста (1,5 – 2 килограмма);– 1 запеченная свекла (250 – 300 граммов);– 5 зубчиков чеснока;– 3 столовые ложки подсолнечного масла;– 1 литр воды;– 4 столовые ложки сахара;– 100 граммов 9% столового уксуса;– 6 горошин черного перца;– 3 лавровых листа;– 2 столовые ложки соли.

Приготовление:

Разогреваем духовку до 180 градусов и запекаем свеклу в фольге 1,5 – 2 часа. Время зависит от размера овоща.

Готовую свеклу нарезаем кружочками, а затем соломкой.

Раздавливаем очищенный чеснок плоской стороной лезвия ножа.

Капусту очищаем от верхних листиков и нарезаем квадратными кусочками со стороной примерно 3 – 4 сантиметра. В готовом виде они будут напоминать лепестки.

Для маринада вылейте в кастрюлю 1 литр воды и добавьте соль, сахар, 3 лавровых листа и 6 горошинок черного перца.

Доводим все до кипения, убавляем огонь и прогреваем маринад до растворения соли и сахара. Снимаем кастрюлю с плиты и вливаем уксус. Дайте маринаду немного остыть.

В чистую трехлитровую банку выкладывайте кусочки капусты, чередуя со свеклой и зубчиками чеснока. Залейте теплым маринадом, сверху влейте растительные масла и закройте крышкой.

Через 3-5 суток капуста будет готова к потреблению.

Приятного аппетита!

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