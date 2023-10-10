Маринова капуста в буряковому соку – відмінний варіант бюджетної закуски взимку. Її легко готувати, а серед інгредієнтів всі доступні продукти.

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Подавайте її як самостійну закуску до святкового столу, або до м'ясних чи рибних обідніх страв на щодень. Термін зберігання цієї капусти 1,5 – 2 місяці, в залежності від температури: чим вищою вона буде, тим більша ймовірність появи плісняви.

Рецепт маринованої капусти пелюстками

Час: 4 години

4 години Порції: 4

Інгредієнти:

– 1 білоголова капуста (1,5 – 2 кілограми);

– 1 запечений буряк (250 – 300 грамів);

– 5 зубчиків часнику;

– 3 столові ложки соняшникової олії;

Для маринаду:

– 1 літр води;

– 4 столові ложки цукру;

– 100 грамів 9% столового оцту;

– 6 горошин чорного перцю;

– 3 лаврові листи;

– 2 столові ложки солі.

Приготування:

Розігріваємо духовку до 180 градусів та запікаємо буряк у фользі 1,5 – 2 години. Час залежить від розміру овоча.

Готовий буряк нарізаємо кружечками, а далі соломкою.

Розчавлюємо очищений часник пласкою стороною леза ножа.

Капустину очищаємо від верхніх листочків та нарізаємо квадратними шматочками зі стороною приблизно 3 – 4 сантиметри. У готовому вигляді вони будуть нагадувати пелюстки.

Для маринаду вилийте в каструлю 1 літр води та додайте сіль, цукор, 3 лаврові листки та 6 горошинок чорного перцю.

Доводимо все до кипіння, зменшуємо вогонь та прогріваємо маринад до розчинення солі й цукру. Знімаємо каструлю з плити та вливаємо оцет. Дайте маринаду трохи охолонути.

У чисту трилітрову банку викладайте шматочки капусти, чергуючи із буряком та зубчиками часнику. Залийте теплим маринадом, зверху влийте олії та закрийте кришкою.

Через 3 – 5 діб капуста буде готовою до споживання.

Смачного!

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