Маринова капуста в буряковому соку – відмінний варіант бюджетної закуски взимку. Її легко готувати, а серед інгредієнтів всі доступні продукти.
Читайте також Особливі страви з фрикадельок, які не залишаться на завтра
Подавайте її як самостійну закуску до святкового столу, або до м'ясних чи рибних обідніх страв на щодень. Термін зберігання цієї капусти 1,5 – 2 місяці, в залежності від температури: чим вищою вона буде, тим більша ймовірність появи плісняви.
Рецепт маринованої капусти пелюстками
- Час: 4 години
- Порції: 4
Приготування:
- Розігріваємо духовку до 180 градусів та запікаємо буряк у фользі 1,5 – 2 години. Час залежить від розміру овоча.
- Готовий буряк нарізаємо кружечками, а далі соломкою.
- Розчавлюємо очищений часник пласкою стороною леза ножа.
- Капустину очищаємо від верхніх листочків та нарізаємо квадратними шматочками зі стороною приблизно 3 – 4 сантиметри. У готовому вигляді вони будуть нагадувати пелюстки.
- Для маринаду вилийте в каструлю 1 літр води та додайте сіль, цукор, 3 лаврові листки та 6 горошинок чорного перцю.
- Доводимо все до кипіння, зменшуємо вогонь та прогріваємо маринад до розчинення солі й цукру. Знімаємо каструлю з плити та вливаємо оцет. Дайте маринаду трохи охолонути.
- У чисту трилітрову банку викладайте шматочки капусти, чергуючи із буряком та зубчиками часнику. Залийте теплим маринадом, зверху влийте олії та закрийте кришкою.
- Через 3 – 5 діб капуста буде готовою до споживання.
Смачного!