Маринова капуста в буряковому соку – відмінний варіант бюджетної закуски взимку. Її легко готувати, а серед інгредієнтів всі доступні продукти.

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Подавайте її як самостійну закуску до святкового столу, або до м'ясних чи рибних обідніх страв на щодень. Термін зберігання цієї капусти 1,5 – 2 місяці, в залежності від температури: чим вищою вона буде, тим більша ймовірність появи плісняви.

Рецепт маринованої капусти пелюстками

  • Час: 4 години
  • Порції: 4

Приготування:

  • Розігріваємо духовку до 180 градусів та запікаємо буряк у фользі 1,5 – 2 години. Час залежить від розміру овоча.
  • Готовий буряк нарізаємо кружечками, а далі соломкою.
  • Розчавлюємо очищений часник пласкою стороною леза ножа.
  • Капустину очищаємо від верхніх листочків та нарізаємо квадратними шматочками зі стороною приблизно 3 – 4 сантиметри. У готовому вигляді вони будуть нагадувати пелюстки.
  • Для маринаду вилийте в каструлю 1 літр води та додайте сіль, цукор, 3 лаврові листки та 6 горошинок чорного перцю.
  • Доводимо все до кипіння, зменшуємо вогонь та прогріваємо маринад до розчинення солі й цукру. Знімаємо каструлю з плити та вливаємо оцет. Дайте маринаду трохи охолонути.
  • У чисту трилітрову банку викладайте шматочки капусти, чергуючи із буряком та зубчиками часнику. Залийте теплим маринадом, зверху влийте олії та закрийте кришкою.
  • Через 3 – 5 діб капуста буде готовою до споживання.

Смачного!