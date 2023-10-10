Мариновая капуста в свекольном соке – отличный вариант бюджетной закуски зимой. Ее просто готовить, а посреди ингредиентов все доступные продукты.
Читайте также Особые блюда из фрикаделек, которые не останутся на завтра
Подавайте ее как самостоятельную закуску к праздничному столу, или к мясным или рыбным обеденным блюдам на каждый день. Срок хранения этой капусты 1,5 – 2 месяца, в зависимости от температуры: чем выше она будет, тем больше вероятность появления плесени.
Рецепт маринованной капусты лепестками
- Время: 4 часа
- Порции: 4
Приготовление:
- Разогреваем духовку до 180 градусов и запекаем свеклу в фольге 1,5 – 2 часа. Время зависит от размера овоща.
- Готовую свеклу нарезаем кружочками, а затем соломкой.
- Раздавливаем очищенный чеснок плоской стороной лезвия ножа.
- Капусту очищаем от верхних листиков и нарезаем квадратными кусочками со стороной примерно 3 – 4 сантиметра. В готовом виде они будут напоминать лепестки.
- Для маринада вылейте в кастрюлю 1 литр воды и добавьте соль, сахар, 3 лавровых листа и 6 горошинок черного перца.
- Доводим все до кипения, убавляем огонь и прогреваем маринад до растворения соли и сахара. Снимаем кастрюлю с плиты и вливаем уксус. Дайте маринаду немного остыть.
- В чистую трехлитровую банку выкладывайте кусочки капусты, чередуя со свеклой и зубчиками чеснока. Залейте теплым маринадом, сверху влейте растительные масла и закройте крышкой.
- Через 3-5 суток капуста будет готова к потреблению.
Приятного аппетита!