Этот десерт является символом праздника и завоевал сердца любителей изысканного вкуса по всему миру. Его нежные лепешки, пропитанные ароматным медом, и изящный крем создают симфонию вкуса, которую невозможно забыть.

Интересно Его нежные лепешки, пропитанные ароматным медом, и изящный крем, создают симфонию вкуса, которую невозможно забыть.

Рецепт медовика

Время: 2 часа

2 часа Порций: 6

Ингредиенты:

для лепешек:

– 4 яйца;

– 100 грамм меда;

– 100 грамм сахара;

– сливочного масла

– 1 чайная ложка соды;

– пол чайной ложки лимонного сока;

– 4 стакана муки;

для крема:

– 2 яйца;

– 200 грамм сахара;

– 3 столовые ложки муки;

– 500 миллилитров молока;

– 10 грамм ванильного сахара;

– 100 грамм масла.

Приготовление: