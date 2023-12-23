Цей десерт є символом свята та завоював серця любителів вишуканого смаку по всьому світу. Його ніжні коржі, просочені ароматним медом, і витончений крем створюють симфонію смаку, яку неможливо забути.
Цікаво Його ніжні коржі, просочені ароматним медом, і витончений крем, створюють симфонію смаку, яку неможливо забути.
Рецепт медовика
- Час: 2 години
- Порцій: 6
Приготування:
- Розігрійте духовку до 180 градусів Цельсія.
- Для коржів в мисці збивайте яйця з цукром до отримання пухкості.
- Додайте мед, розтоплене вершкове масло, гашену соду з лимонним соком та поступово вмішуйте борошно.
- Вимішайте тісто до однорідності.
- Розділіть тісто на 8 – 10 частин, розкачайте кожну в тонкі коржі та випікайте їх протягом 5 – 7 хвилин або до золотистого кольору.
- Для крему у великому сотейнику з'єднайте борошно, цукор, ванільний цукор.
- Перемішайте віночком до однорідності. Введіть яйця, перемішайте.
- Помалу влийте молоко, доведіть крем до однорідності.
- Візьміть стандартну банку та розбавте її вміст водою, щоб вийшла маса 500 мілілітрів.
- Замість цукру можна використовувати цукрову пудру, вона розчиняється швидше, ніж цукровий пісок.
- При виробництві крему не використовуйте емальований посуд.
- Сотейник із молочною масою встановіть на невеликий вогонь, продовжуючи безперервно помішувати віночком.
- Як тільки крем загусне і почне закипати, зніміть із плити.
- У теплу масу додайте м'яке вершкове масло, розмішайте його до повного розчинення.
- Накрийте крем плівкою
- Готовий заварний крем накрийте харчовою плівкою так, щоб вона лягла прямо на його поверхню.
- Коли крем повністю охолоне, його можна використовувати для намазування коржів торта.