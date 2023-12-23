Цей десерт є символом свята та завоював серця любителів вишуканого смаку по всьому світу. Його ніжні коржі, просочені ароматним медом, і витончений крем створюють симфонію смаку, яку неможливо забути.

Цікаво Його ніжні коржі, просочені ароматним медом, і витончений крем, створюють симфонію смаку, яку неможливо забути.

Рецепт медовика

Час: 2 години

2 години Порцій: 6

Інгредієнти:

для коржів:

– 4 яйця;

– 100 грамів меду;

– 100 грамів цукру;

– вершкового масла

– 1 чайна ложка соди;

– пів чайної ложки лимонного соку;

– 4 склянки борошна;

для крему:

– 2 яйця;

– 200 грамів цукру;

– 3 столові ложки борошна;

– 500 мілілітрів молока;

– 10 грамів ванільного цукру;

– 100 грамів масла.

Приготування: