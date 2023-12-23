Гастрономический взрыв: лучший рецепт медовика на Рождество
23 декабря 2023, 01:05Читати новину українською
Источник:Kwestia smaku
Всемирно известный и обожаемый медовик — это настоящий шедевр кондитерского искусства. Его точно нужно приготовить по праздникам.
Этот десерт является символом праздника и завоевал сердца любителей изысканного вкуса по всему миру. Его нежные лепешки, пропитанные ароматным медом, и изящный крем создают симфонию вкуса, которую невозможно забыть.
Интересно Его нежные лепешки, пропитанные ароматным медом, и изящный крем, создают симфонию вкуса, которую невозможно забыть.
Рецепт медовика
- Время: 2 часа
- Порций: 6
для лепешек:
– 4 яйца;
– 100 грамм меда;
– 100 грамм сахара;
– сливочного масла
– 1 чайная ложка соды;
– пол чайной ложки лимонного сока;
– 4 стакана муки;
для крема:
– 2 яйца;
– 200 грамм сахара;
– 3 столовые ложки муки;
– 500 миллилитров молока;
– 10 грамм ванильного сахара;
– 100 грамм масла.
Приготовление:
- Разогрейте духовку до 180 градусов Цельсия.
- Для лепешек в миске взбивайте яйца с сахаром до получения рыхлости.
- Добавить мед, растопленное сливочное масло, гашеную соду с лимонным соком и постепенно вмешивать муку.
- Вымешайте тесто до однородности.
- Разделите тесто на 8 – 10 частей, раскатайте каждую в тонкие лепешки и выпекайте их в течение 5 – 7 минут или до золотистого цвета.
- Для крема в большом сотейнике соедините муку, сахар, ванильный сахар.
- Перемешайте венчиком до однородности. Введите яйца, перемешайте.
- Мало-помалу влейте молоко, доведите крем до однородности.
- Возьмите стандартную банку и разбавьте содержимое водой, чтобы получилась масса 500 миллилитров.
- Вместо сахара можно использовать сахарную пудру, она растворяется быстрее сахарного песка.
- При производстве крема не используйте эмалированную посуду.
- Сотейник с молочной массой установите на небольшой огонь, продолжая непрерывно помешивать венчиком.
- Как крем загустеет и начнет закипать, снимите с плиты.
- В тёплую массу добавьте мягкое сливочное масло, размешайте его до полного растворения.
- Накройте крем пленкой
- Готовый заварной крем накройте пищевой пленкой так, чтобы она легла прямо на его поверхность.
- Когда крем полностью остынет, его можно использовать для намазывания лепешек торта.