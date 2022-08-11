Мятное варенье с добавлением лимона имеет удивительный и освежающий вкус. Это хорошее дополнение к бутербродам или дополнение к кремам или тортам.

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Рецепт мятного варенья с лимоном

Время: 1,5 часа
Порций: 2

Особенный вкус / Фото kocham lubiegotuje

Ингредиенты:

  • 1 литр воды;
  • 200 грамм мяты;
  • 1 лимон;
  • сахар по вкусу;
  • 18 грамм пектина + 1 столовая ложка сахара;
  • зеленый пищевой краситель.

Приготовление:

  1. Мяту промыть, лимон почистить скрабом и ошпарить кипятком.
  2. Промытые веточки мяты поместить в кастрюлю, добавить нарезанный лимон и залить водой. Поставьте кастрюлю на огонь, доведите до кипения, включите конфорку и варите 20 – 30 минут под крышкой. Отставьте кастрюлю остыть – за это время настой станет крепче.
  3. Мятный отвар протрите через мелкое сито или марлю до получения прозрачного отвара. Подогрейте его и подсластите по вкусу.
  4. Добавьте немного зеленого красителя до получения зеленого цвета (можно пропустить этот шаг, тогда будет цвет как сиропа) и пектин, смешанный с сахаром.
  5. Все перемешайте и доведите до кипения, убавьте конфорку и проварите 4 минуты.
  6. Варенье разлейте по чистым и ошпаренным банкам, закрутите крышками и отставьте вверх дном.