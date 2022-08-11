М'ятне варення з додаванням лимона має дивовижний та освіжаючий смак. Це хороший додаток до бутербродів або доповнення до кремів чи тортів.

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Рецепт м’ятного варення з лимоном

Час: 1,5 години
Порцій: 2

Особливий смак / Фото kocham lubiegotuje

Інгредієнти:

  • 1 літр води;
  • 200 грамів м'яти;
  • 1 лимон;
  • цукор до смаку;
  • 18 грамів пектину + 1 столова ложка цукру;
  • зелений харчовий барвник.

Приготування:

  1. М'яту промити, лимон почистити скрабом і обшпарити окропом.
  2. Промиті гілочки м'яти помістити в каструлю, додати нарізаний лимон і залити водою. Поставте каструлю на вогонь, доведіть до кипіння, увімкніть конфорку і варіть 20 – 30 хвилин під кришкою. Відставте каструлю охолонути – за цей час настій стане міцнішим.
  3. М'ятний відвар протріть через дрібне сито або марлю до отримання прозорого відвару. Підігрійте його і підсолодіть до смаку.
  4. Додайте трохи зеленого барвника до отримання зеленого кольору (можна пропустити цей крок, тоді буде колір, як сиропу) і пектин, змішаний з цукром.
  5. Все перемішайте і доведіть до кипіння, зменшіть конфорку і проваріть 4 хвилини.
  6. Варення розлийте по чистих і ошпарених банках, закрутіть кришками і відставте догори дном.