М'ятне варення з додаванням лимона має дивовижний та освіжаючий смак. Це хороший додаток до бутербродів або доповнення до кремів чи тортів.
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Рецепт м’ятного варення з лимоном
Час: 1,5 години
Порцій: 2
Особливий смак / Фото kocham lubiegotuje
Інгредієнти:
- 1 літр води;
- 200 грамів м'яти;
- 1 лимон;
- цукор до смаку;
- 18 грамів пектину + 1 столова ложка цукру;
- зелений харчовий барвник.
Приготування:
- М'яту промити, лимон почистити скрабом і обшпарити окропом.
- Промиті гілочки м'яти помістити в каструлю, додати нарізаний лимон і залити водою. Поставте каструлю на вогонь, доведіть до кипіння, увімкніть конфорку і варіть 20 – 30 хвилин під кришкою. Відставте каструлю охолонути – за цей час настій стане міцнішим.
- М'ятний відвар протріть через дрібне сито або марлю до отримання прозорого відвару. Підігрійте його і підсолодіть до смаку.
- Додайте трохи зеленого барвника до отримання зеленого кольору (можна пропустити цей крок, тоді буде колір, як сиропу) і пектин, змішаний з цукром.
- Все перемішайте і доведіть до кипіння, зменшіть конфорку і проваріть 4 хвилини.
- Варення розлийте по чистих і ошпарених банках, закрутіть кришками і відставте догори дном.