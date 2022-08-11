Особенный вкус: рецепт мятного варенья с лимоном
11 августа 2022 , 21:14Читати новину українською
Источник:kochamlu biegotuje
Когда хочется отведать что-то по-настоящему особенное, а на прилавках можно найти свежую мяту, стоит приготовить мятное варенье. Утонченный вкус и отличный цвет этого десерта придется по вкусу ценителям сладенького.
Мятное варенье с добавлением лимона имеет удивительный и освежающий вкус. Это хорошее дополнение к бутербродам или дополнение к кремам или тортам.
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Рецепт мятного варенья с лимоном
Время: 1,5 часа
Порций: 2
Ингредиенты:
- 1 литр воды;
- 200 грамм мяты;
- 1 лимон;
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сахар по вкусу;
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18 грамм пектина + 1 столовая ложка сахара;
- зеленый пищевой краситель.
Приготовление:
- Мяту промыть, лимон почистить скрабом и ошпарить кипятком.
- Промытые веточки мяты поместить в кастрюлю, добавить нарезанный лимон и залить водой. Поставьте кастрюлю на огонь, доведите до кипения, включите конфорку и варите 20 – 30 минут под крышкой. Отставьте кастрюлю остыть – за это время настой станет крепче.
- Мятный отвар протрите через мелкое сито или марлю до получения прозрачного отвара. Подогрейте его и подсластите по вкусу.
- Добавьте немного зеленого красителя до получения зеленого цвета (можно пропустить этот шаг, тогда будет цвет как сиропа) и пектин, смешанный с сахаром.
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Все перемешайте и доведите до кипения, убавьте конфорку и проварите 4 минуты.
- Варенье разлейте по чистым и ошпаренным банкам, закрутите крышками и отставьте вверх дном.