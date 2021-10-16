Рецепт "мокрого" апельсинового кекса: отличная выпечка к чаю
16 октября 2021 , 17:36Читати новину українською
Источник:инстаграм Яны Станишевской
В холодный осенний день так и хочется полакомиться чем-то сладеньким, ароматным и вкусным. Мы подготовили для вас рецепт "мокрого" апельсинового кекса, который не только легкий в приготовлении, но и отлично подходит к чаю.
"Мокрый" кекс просачивается цитрусовым сиропом более 8 – 10 часов, но, поверьте, эти ожидания оправдает вкус домашней выпечки.
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Рецепт "мокрого" апельсинового кекса
- Время: 60 минут
- Порции: 6
Апельсиновый кекс / Фото Яны Станишевской
– 2 апельсина;
– 2 ст. пшеничной муки;
– 150 г сахара или сахарной пудры;
– 4 шт. сырых яйца;
– 10 г разрыхлителя для теста;
– 110 г сливочного масла.
Для пропитки:
– цедра одного апельсина;
– 1 ст. сахара;
– вода.
Приготовление:
- Взбейте яйца в пену и в 2 – 3 этапа добавьте сахар или сахарную пудру.
- Добавьте к яичной массе мягкое сливочное масло и снова взбейте все миксером.
- Введите разрыхлитель, через минуту – стакан апельсинового сока, цедру и муку.
- Тщательно взбейте массу миксером.
- Вылейте готовое тесто в форму для выпечки. От выбранной вами формы будет зависеть вид апельсинового кекса.
Формы для выпечки / Фото Яны Станишевской
- Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте кекс в течение 40 – 50 минут.
- Пока кекс готовится, приготовьте сироп. Соедините все ингредиенты для сиропа в сотейнике и доведите до кипения. Когда сироп станет по консистенции похожим на жидкий мед – он готов.
- Вынимаем кекс из духовки, остужаем 15 минут и вливаем сироп сразу в форму.
- Оставляем кекс пропитываться на 8 – 10 часов, если не охота ждать – на 3 часа.
- Украсьте апельсиновый кекс на ваш вкус и подавайте к столу. Приятного аппетита!