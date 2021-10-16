"Мокрий" кекс просочується цитрусовим сиропом понад 8 – 10 годин, але, повірте, очікування виправдає смак домашньої випічки.

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Рецепт "мокрого" апельсинового кексу

  • Час: 60 хвилин
  • Порції: 6


Апельсиновий кекс / Фото Яни Станішевської

Приготування:

  1. Збийте яйця в піну та у 2 – 3 етапи додайте цукру або цукрової пудри.
  1. Додайте до яєчної маси м'яке вершкове масло та знову збийте все міксером.
  1. Введіть розпушувач, через хвилину – склянку апельсинового соку, цедру та борошно.
  1. Ретельно збийте масу міксером.
  1. Вилийте готове тісто у форму для випікання. Він обраної вами форми буде залежати вигляд апельсинового кексу.


Форми для випікання / Фото Яни Станішевської

  1. Розігрійте духовку до 180 градусів та випікайте кекс протягом 40 – 50 хвилин.
  1. Доки кекс готується, приготуємо сироп. З'єднайте всі інгредієнти для сиропу в сотейнику та доводимо до кипіння. Коли сироп стане за консистенцією схожим на рідкий мед – він готовий.
  1. Виймаємо кекс з духовки, охолоджуємо 15 хвилин та вливаємо сироп одразу у форму.
  1. Залишаємо кекс просочуватися на 8 – 10 годин, якщо не охота чекати – на 3 години.
  1. Прикрасьте апельсиновий кекс на ваш смак та подавайте до столу. Смачного!