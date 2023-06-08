Молодой картофель – любимый продукт украинцев, ведь он еще не содержит так много крахмала, как старый. Ее вкус сладкий, нежный, и она скорее готовится.

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Молодой картофель готовят с маслом, укропом, тушат после варки в сливках или сметане. Подавайте ее к мясным блюдам или готовьте салаты – это невероятно вкусно!

Рецепт молодого картофеля с укропом.

Время: 30 минут

30 минут Порции: 4

Ингредиенты:

– 500 граммов молодого картофеля;

– укроп;

– вода;

– 30 граммов сливочного масла 82% жирности;

– соль.

Приготовление:

Тщательно промываем картофель, очищаем от кожуры.

Интересный метод очищения молодого картофеля : выкладываем помытый картофель в кастрюлю, насыпаем соли и закрываем крышкой. Трясем все минут 5. После этого промываем картофель и ставим вариться.

Выкладываем картофель в кастрюлю с кипятком, варим в течение 20 минут. Сцеживаем воду, добавляем сливочное масло и перемещаем.



Молодой картофель / Фото Cook with cocktails

Промываем свежий укроп, нарезаем его и добавляем в картофель.

Выкладываем картофель в тарелку и подаем к столу.

Приятного аппетита!

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