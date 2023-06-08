Молодой картофель – любимый продукт украинцев, ведь он еще не содержит так много крахмала, как старый. Ее вкус сладкий, нежный, и она скорее готовится.
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Молодой картофель готовят с маслом, укропом, тушат после варки в сливках или сметане. Подавайте ее к мясным блюдам или готовьте салаты – это невероятно вкусно!
Рецепт молодого картофеля с укропом.
- Время: 30 минут
- Порции: 4
Приготовление:
- Тщательно промываем картофель, очищаем от кожуры.
- Выкладываем картофель в кастрюлю с кипятком, варим в течение 20 минут. Сцеживаем воду, добавляем сливочное масло и перемещаем.
Молодой картофель / Фото Cook with cocktails
- Промываем свежий укроп, нарезаем его и добавляем в картофель.
- Выкладываем картофель в тарелку и подаем к столу.
Приятного аппетита!