Молода картопля – улюблений продукт українців, адже вона ще не містить так багато крохмалю, як стара. Її смак солодкий, ніжний та вона швидше готується.

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Молоду картоплю готують з маслом, кропом, тушкують після варіння у вершках чи сметані. Подавайте її до м'ясних страв, або готуйте салати – це неймовірно смачно!

Рецепт молодої картоплі з кропом

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: 4

Приготування:

  • Ретельно промиваємо картоплю, очищаємо від шкірки.
  • Викладаємо картоплю у каструлю з окропом, варимо протягом 20 хвилин. Зціджуємо воду, додаємо вершкове масло та переміщуємо.


Молода картопля / Фото Cook with cocktails

  • Промиваємо свіжий кріп, нарізаємо його та додаємо до картоплі.
  • Викладаємо картоплю у тарілку та подаємо до столу.

Смачного!