Моти – популярный японский десерт из мягкого теста риса, нежного крема и начинки. Она может быть любой: яблочной, грушевой, сливовой, клубничной. Однако сегодня мы подготовили рецепт моти из манго – обязательно попробуйте!

Читайте также Британская классика: рецепт пирога овцевода с картофельным пюре и говяжьим фаршем

Рецепт моти с манго

Время: 2 часа

2 часа Порции: 6 – 7 штук

Ингредиенты для теста:

– 90 миллилитров воды;

– 90 миллилитров молока;

– 40 граммов сахара;

– щепотка соли;

– 160 граммов муки из клейкого риса;

– 20 миллилитров растительного масла;

– краситель (по желанию).⠀ ⠀

Для начинки:

– 100 граммов манго или любых ягод или фруктов;

– 10 граммов сахара;

– 5 граммов кукурузного крахмала.

Для крема:

– 200 граммов сливочного сыра;

– 50 граммов сгущенки.

Приготовление:

Для теста совмещаем воду, молоко, сахар и соль. Добавляем муку и перемешиваем. Вливаем масло, краситель и снова хорошо перемешиваем. Накрываем пищевой пленкой, делаем отверстия и убираем в микроволновку на 2-3 минуты при высокой мощности.

Тесто накрываем пищевой пленкой и даем полностью остыть.

После этого руки смазываем растительным маслом, хорошо вымешиваем тесто. Делим его на 6 равных частей. ⠀

Для приготовления начинки манго, сахар и кукурузный крахмал пробиваем блендером, доводим до кипения и варим до загущения. Даем полностью остыть.

Для крема сливочный сыр и сгущенку сбиваем миксером до загущения.

Открываем каждый кусочек теста, в центр кладем крем и начинку и сворачиваем края (как на видео). Присыпаем смесью из кукурузного крахмала и сахарной пудры.

Даем постоять в холодильнике 1 час.

Приятного тебе аппетита!