Моті – популярний японський десерт з м'якого рисового тіста, ніжного крему та начинки. Вона може бути будь-якою: яблучною, грушевою, сливовою, полуничною. Проте сьогодні ми підготували рецепт моті з манго – обов'язково спробуйте!

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Рецепт моті з манго

Час: 2 години

2 години Порції: 6 – 7 штук

Інгредієнти для тіста:

– 90 мілілітрів води;

– 90 мілілітрів молока;

– 40 грамів цукру;

– дрібка солі;

– 160 грамів борошна з клейкого рису;

– 20 мілілітрів рослинної олії;

– барвник (за бажанням).⠀ ⠀

Для начинки:

– 100 грамів манго або будь-яких ягід чи фруктів;

– 10 грамів цукру;

– 5 грамів кукурудзяного крохмалю.

Для крему:

– 200 грамів вершкового сиру;

– 50 грамів згущеного молока.

Приготування:

Для тіста поєднуємо воду, молоко, цукор та сіль. Додаємо борошно і перемішуємо. Вливаємо олію, барвник та знову добре перемішуємо. Накриваємо харчовою плівкою, робимо отвори і прибираємо у мікрохвильовку на 2 – 3 хвилини при найвищій потужності.

Тісто накриваємо харчовою плівкою і даємо повністю охолонути.

Після цього руки змащуємо олією, добре вимішуємо тісто. Ділимо його на 6 рівних частин. ⠀

Для приготування начинки манго, цукор та кукурудзяний крохмаль пробиваємо блендером, доводимо до кипіння і варимо до загущення. Даємо повністю охолонути.

Для крему вершковий сир та згущене молоко збиваємо міксером до загущення.

Розплющуємо кожен шматочок тіста, в центр кладемо крем та начинку і згортаємо краї (як на відео). Присипаємо сумішшю з кукурудзяного крохмалю та цукрової пудри.

Даємо постояти в холодильнику 1 годину.

Смачного!