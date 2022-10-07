Самый популярный японский десерт: готовим моти

Чтобы побаловать родных или друзей экзотическим десертом, необязательно придумывать нечего. Остановите свой выбор на японских мотах. Они достаточно доступны и просты в приготовлении.

Моти – популярный японский десерт из мягкого теста риса, нежного крема и начинки. Она может быть любой: яблочной, грушевой, сливовой, клубничной. Однако сегодня мы подготовили рецепт моти из манго – обязательно попробуйте!

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Рецепт моти с манго

Время: 2 часа

2 часа Порции: 6 – 7 штук

– 90 миллилитров воды;– 90 миллилитров молока;– 40 граммов сахара;– щепотка соли;– 160 граммов муки из клейкого риса;– 20 миллилитров растительного масла;– краситель (по желанию).⠀ ⠀– 100 граммов манго или любых ягод или фруктов;– 10 граммов сахара;– 5 граммов кукурузного крахмала.– 200 граммов сливочного сыра;– 50 граммов сгущенки.

Приготовление:

Для теста совмещаем воду, молоко, сахар и соль. Добавляем муку и перемешиваем. Вливаем масло, краситель и снова хорошо перемешиваем. Накрываем пищевой пленкой, делаем отверстия и убираем в микроволновку на 2-3 минуты при высокой мощности.

Тесто накрываем пищевой пленкой и даем полностью остыть.

После этого руки смазываем растительным маслом, хорошо вымешиваем тесто. Делим его на 6 равных частей. ⠀

Для приготовления начинки манго, сахар и кукурузный крахмал пробиваем блендером, доводим до кипения и варим до загущения. Даем полностью остыть.

Для крема сливочный сыр и сгущенку сбиваем миксером до загущения.

Открываем каждый кусочек теста, в центр кладем крем и начинку и сворачиваем края (как на видео). Присыпаем смесью из кукурузного крахмала и сахарной пудры.

Даем постоять в холодильнике 1 час.

Приятного тебе аппетита!