Самый популярный японский десерт: готовим моти
7 октября 2022 , 12:31Читати новину українською
Источник:инстаграмм Валерия Велигура
Чтобы побаловать родных или друзей экзотическим десертом, необязательно придумывать нечего. Остановите свой выбор на японских мотах. Они достаточно доступны и просты в приготовлении.
Моти – популярный японский десерт из мягкого теста риса, нежного крема и начинки. Она может быть любой: яблочной, грушевой, сливовой, клубничной. Однако сегодня мы подготовили рецепт моти из манго – обязательно попробуйте!
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Рецепт моти с манго
- Время: 2 часа
- Порции: 6 – 7 штук
– 90 миллилитров воды;
– 90 миллилитров молока;
– 40 граммов сахара;
– щепотка соли;
– 160 граммов муки из клейкого риса;
– 20 миллилитров растительного масла;
– краситель (по желанию).⠀ ⠀
Для начинки:
– 100 граммов манго или любых ягод или фруктов;
– 10 граммов сахара;
– 5 граммов кукурузного крахмала.
Для крема:
– 200 граммов сливочного сыра;
– 50 граммов сгущенки.
Приготовление:
- Для теста совмещаем воду, молоко, сахар и соль. Добавляем муку и перемешиваем. Вливаем масло, краситель и снова хорошо перемешиваем. Накрываем пищевой пленкой, делаем отверстия и убираем в микроволновку на 2-3 минуты при высокой мощности.
- Тесто накрываем пищевой пленкой и даем полностью остыть.
- После этого руки смазываем растительным маслом, хорошо вымешиваем тесто. Делим его на 6 равных частей. ⠀
- Для приготовления начинки манго, сахар и кукурузный крахмал пробиваем блендером, доводим до кипения и варим до загущения. Даем полностью остыть.
- Для крема сливочный сыр и сгущенку сбиваем миксером до загущения.
- Открываем каждый кусочек теста, в центр кладем крем и начинку и сворачиваем края (как на видео). Присыпаем смесью из кукурузного крахмала и сахарной пудры.
- Даем постоять в холодильнике 1 час.
Приятного тебе аппетита!