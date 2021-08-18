Сытно, вкусно, ароматно: рецепт настоящего грузинского чахохбили из курятины

18 августа 2021 , 16:50
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Источник:

ютуб Armen Cook

Обязательно приготовьте чахохбили к обеду или ужину. Это блюдо настолько вкусное и ароматное, что непременно станет вашим любимым.

Чахохбили – национальное грузинское блюдо из мяса и овощей обильно заправленное в томатном соусе. Когда-то блюдо готовили из мяса подстреленных фазанов, в современные дни – из курятины.

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Грузинское блюдо чахохбили прекрасно подойдет как для праздничного стола, так и для будничного. Его можно подавать как отдельное блюдо, а можно со свежим овощным салатом.

Рецепт чахохбили

  • Время: 60 минут
  • Порции: 6


Грузинское чахохбили / Фото santa maria world

Ингредиенты:
 – 1 куриная тушка;
 – 800 г репчатого лука;
 – 600 г томатного пюре;
 – 2 ст. л. томатной пасты;
 – 3 – 4 зубчика чеснока;
 – 100 г кинзы;
 – 5 г сушеного базилика;
 – 1 ч. л. специи уцхо-сунели;
 – 1 ч. л. кориандра;
 – 1 ст. л. сахара;
 – 150 г воды;
 – соль на ваш вкус;
 – острый перец чили;
 – черный молотый перец.

Приготовление:

  1. Тщательно помойте куриную тушку, разделите ее на части: крылья, голени, бедра, спинку. Нарежьте ее равными частями и выложите в разогретую сковородку или специальный котелок.
     
  2. Обжарьте курочку на растительном масле до золотистого цвета с обеих сторон.
     
  3. Смешайте специи и смажьте мясо.


Грузинское чахохбили / Фото Armen Cook

  1. Выньте мясо из сковородки, жир не выливайте. Влейте теплой воды и перемешайте.
     
  2. Мелко нарежьте лук и обжарьте на сковородке с куриным жиром.


Грузинское чахохбили / Фото Armen Cook

  1. Снова верните мясо в сковородку и перемешайте.
     
  2. Соедините томатную пасту и пюре, перемешайте и вылейте на курятину.


Грузинское чахохбили / Фото Armen Cook

  1. Мелко нарежьте чеснок, добавьте к блюду и перемешайте.
     
  2. Нарежьте зелень мелко, добавьте к курятине и перемешайте. Перец чили нарежьте и добавьте к блюду.


Грузинское чахохбили / Фото Armen Cook

  1. Накройте блюдо крышкой и тушите 40 минут. Не забывайте помешивать чахохбили.


Грузинское чахохбили / Фото Armen Cook

  1. Подавайте блюдо к столу горячим. Приятного аппетита!

Рецепт чахохбили – видео:

 

Автор: Богданна Рибак