Сытно, вкусно, ароматно: рецепт настоящего грузинского чахохбили из курятины

Обязательно приготовьте чахохбили к обеду или ужину. Это блюдо настолько вкусное и ароматное, что непременно станет вашим любимым.

Чахохбили – национальное грузинское блюдо из мяса и овощей обильно заправленное в томатном соусе. Когда-то блюдо готовили из мяса подстреленных фазанов, в современные дни – из курятины.

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Грузинское блюдо чахохбили прекрасно подойдет как для праздничного стола, так и для будничного. Его можно подавать как отдельное блюдо, а можно со свежим овощным салатом.

Рецепт чахохбили

Время : 60 минут

: 60 минут Порции: 6



Грузинское чахохбили / Фото santa maria world

– 1 куриная тушка;– 800 г репчатого лука;– 600 г томатного пюре;– 2 ст. л. томатной пасты;– 3 – 4 зубчика чеснока;– 100 г кинзы;– 5 г сушеного базилика;– 1 ч. л. специи уцхо-сунели;– 1 ч. л. кориандра;– 1 ст. л. сахара;– 150 г воды;– соль на ваш вкус;– острый перец чили;– черный молотый перец.

Приготовление:

Тщательно помойте куриную тушку, разделите ее на части: крылья, голени, бедра, спинку. Нарежьте ее равными частями и выложите в разогретую сковородку или специальный котелок.

Обжарьте курочку на растительном масле до золотистого цвета с обеих сторон.

Смешайте специи и смажьте мясо.



Грузинское чахохбили / Фото Armen Cook

Выньте мясо из сковородки, жир не выливайте. Влейте теплой воды и перемешайте.

Мелко нарежьте лук и обжарьте на сковородке с куриным жиром.



Грузинское чахохбили / Фото Armen Cook

Снова верните мясо в сковородку и перемешайте.

Соедините томатную пасту и пюре, перемешайте и вылейте на курятину.



Грузинское чахохбили / Фото Armen Cook

Мелко нарежьте чеснок, добавьте к блюду и перемешайте.

Нарежьте зелень мелко, добавьте к курятине и перемешайте. Перец чили нарежьте и добавьте к блюду.



Грузинское чахохбили / Фото Armen Cook

Накройте блюдо крышкой и тушите 40 минут. Не забывайте помешивать чахохбили.



Грузинское чахохбили / Фото Armen Cook

Подавайте блюдо к столу горячим. Приятного аппетита!

Рецепт чахохбили – видео: