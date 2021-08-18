Чахохбілі – національна грузинська страва з м'яса та овочів рясно заправлена в томатному соусі. Колись страву готували з м'яса впольованих фазанів, в сучасні дні – з курятини.

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Грузинська страва чахохбілі чудово підійде як для святкового столу, так і для буденного. Її можна подавати як окрему страву, а можна зі свіжим овочевим салатом.

Рецепт чахохбілі

  • Час: 60 хвилин
  • Порції: 6

чахохбілі
Грузинське чахохбілі / Фото santa maria world

Приготування:

  1. Ретельно помийте курячу тушку, розділіть її на частини: крила, гомілки, стегна, спинку. Наріжте її рівними частинами та викладіть в розігріту сковорідку або спеціальний казанок.
  1. Обсмажте курочку на олії до золотистого кольору з обох сторін.
  1. Змішайте спеції та змастіть м'ясо.

курка
Грузинське чахохбілі / Фото Armen Cook

  1. Вийміть м'ясо зі сковорідки, жир не виливайте. Влийте теплої води та перемішайте.
  1. Дрібно наріжте цибулю та обсмажте на сковорідці з курячим жиром.

цибуля
Грузинське чахохбілі / Фото Armen Cook

  1. Знову поверніть м'ясо до сковорідки та перемішайте.
  1. З'єднайте томатну пасту та пюре, перемішайте та вилийте на курятину.

чахохбілі
Грузинське чахохбілі / Фото Armen Cook

  1. Дрібно наріжте часник, додайте до страви та перемішайте.
  1. Наріжте зелень дрібно, додайте до курятини та перемішайте. Перець чилі наріжте та додайте до страви.

чахохбілі
Грузинське чахохбілі / Фото Armen Cook

  1. Накрийте страву кришкою та тушкуйте 40 хвилин. Не забувайте помішувати чахохбілі.

чахохбілі
Грузинське чахохбілі / Фото Armen Cook

  1. Подавайте страву до столу гарячою. Смачного!

Рецепт чахохбілі – відео: