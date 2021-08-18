Чахохбілі – національна грузинська страва з м'яса та овочів рясно заправлена в томатному соусі. Колись страву готували з м'яса впольованих фазанів, в сучасні дні – з курятини.
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Грузинська страва чахохбілі чудово підійде як для святкового столу, так і для буденного. Її можна подавати як окрему страву, а можна зі свіжим овочевим салатом.
Рецепт чахохбілі
- Час: 60 хвилин
- Порції: 6
Грузинське чахохбілі / Фото santa maria world
Приготування:
- Ретельно помийте курячу тушку, розділіть її на частини: крила, гомілки, стегна, спинку. Наріжте її рівними частинами та викладіть в розігріту сковорідку або спеціальний казанок.
- Обсмажте курочку на олії до золотистого кольору з обох сторін.
- Змішайте спеції та змастіть м'ясо.
Грузинське чахохбілі / Фото Armen Cook
- Вийміть м'ясо зі сковорідки, жир не виливайте. Влийте теплої води та перемішайте.
- Дрібно наріжте цибулю та обсмажте на сковорідці з курячим жиром.
Грузинське чахохбілі / Фото Armen Cook
- Знову поверніть м'ясо до сковорідки та перемішайте.
- З'єднайте томатну пасту та пюре, перемішайте та вилийте на курятину.
Грузинське чахохбілі / Фото Armen Cook
- Дрібно наріжте часник, додайте до страви та перемішайте.
- Наріжте зелень дрібно, додайте до курятини та перемішайте. Перець чилі наріжте та додайте до страви.
Грузинське чахохбілі / Фото Armen Cook
- Накрийте страву кришкою та тушкуйте 40 хвилин. Не забувайте помішувати чахохбілі.
Грузинське чахохбілі / Фото Armen Cook
- Подавайте страву до столу гарячою. Смачного!
Рецепт чахохбілі – відео: