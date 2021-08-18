Чахохбили – национальное грузинское блюдо из мяса и овощей обильно заправленное в томатном соусе. Когда-то блюдо готовили из мяса подстреленных фазанов, в современные дни – из курятины.
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Грузинское блюдо чахохбили прекрасно подойдет как для праздничного стола, так и для будничного. Его можно подавать как отдельное блюдо, а можно со свежим овощным салатом.
Рецепт чахохбили
- Время: 60 минут
- Порции: 6
Грузинское чахохбили / Фото santa maria world
Приготовление:
- Тщательно помойте куриную тушку, разделите ее на части: крылья, голени, бедра, спинку. Нарежьте ее равными частями и выложите в разогретую сковородку или специальный котелок.
- Обжарьте курочку на растительном масле до золотистого цвета с обеих сторон.
- Смешайте специи и смажьте мясо.
Грузинское чахохбили / Фото Armen Cook
- Выньте мясо из сковородки, жир не выливайте. Влейте теплой воды и перемешайте.
- Мелко нарежьте лук и обжарьте на сковородке с куриным жиром.
Грузинское чахохбили / Фото Armen Cook
- Снова верните мясо в сковородку и перемешайте.
- Соедините томатную пасту и пюре, перемешайте и вылейте на курятину.
Грузинское чахохбили / Фото Armen Cook
- Мелко нарежьте чеснок, добавьте к блюду и перемешайте.
- Нарежьте зелень мелко, добавьте к курятине и перемешайте. Перец чили нарежьте и добавьте к блюду.
Грузинское чахохбили / Фото Armen Cook
- Накройте блюдо крышкой и тушите 40 минут. Не забывайте помешивать чахохбили.
Грузинское чахохбили / Фото Armen Cook
- Подавайте блюдо к столу горячим. Приятного аппетита!
Рецепт чахохбили – видео: