Чахохбили – национальное грузинское блюдо из мяса и овощей обильно заправленное в томатном соусе. Когда-то блюдо готовили из мяса подстреленных фазанов, в современные дни – из курятины.

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Грузинское блюдо чахохбили прекрасно подойдет как для праздничного стола, так и для будничного. Его можно подавать как отдельное блюдо, а можно со свежим овощным салатом.

Рецепт чахохбили

Время : 60 минут

: 60 минут Порции: 6



Грузинское чахохбили / Фото santa maria world

Ингредиенты:

– 1 куриная тушка;

– 800 г репчатого лука;

– 600 г томатного пюре;

– 2 ст. л. томатной пасты;

– 3 – 4 зубчика чеснока;

– 100 г кинзы;

– 5 г сушеного базилика;

– 1 ч. л. специи уцхо-сунели;

– 1 ч. л. кориандра;

– 1 ст. л. сахара;

– 150 г воды;

– соль на ваш вкус;

– острый перец чили;

– черный молотый перец.

Приготовление:

Тщательно помойте куриную тушку, разделите ее на части: крылья, голени, бедра, спинку. Нарежьте ее равными частями и выложите в разогретую сковородку или специальный котелок.

Обжарьте курочку на растительном масле до золотистого цвета с обеих сторон.

Смешайте специи и смажьте мясо.



Грузинское чахохбили / Фото Armen Cook

Выньте мясо из сковородки, жир не выливайте. Влейте теплой воды и перемешайте.

Мелко нарежьте лук и обжарьте на сковородке с куриным жиром.



Грузинское чахохбили / Фото Armen Cook

Снова верните мясо в сковородку и перемешайте.

Соедините томатную пасту и пюре, перемешайте и вылейте на курятину.



Грузинское чахохбили / Фото Armen Cook

Мелко нарежьте чеснок, добавьте к блюду и перемешайте.

Нарежьте зелень мелко, добавьте к курятине и перемешайте. Перец чили нарежьте и добавьте к блюду.



Грузинское чахохбили / Фото Armen Cook

Накройте блюдо крышкой и тушите 40 минут. Не забывайте помешивать чахохбили.



Грузинское чахохбили / Фото Armen Cook

Подавайте блюдо к столу горячим. Приятного аппетита!

Рецепт чахохбили – видео: