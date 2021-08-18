Чахохбили – национальное грузинское блюдо из мяса и овощей обильно заправленное в томатном соусе. Когда-то блюдо готовили из мяса подстреленных фазанов, в современные дни – из курятины.

Читайте также Формула здорового питания: немного мяса, в изобилии злаков и много овощей

Грузинское блюдо чахохбили прекрасно подойдет как для праздничного стола, так и для будничного. Его можно подавать как отдельное блюдо, а можно со свежим овощным салатом.

Рецепт чахохбили

  • Время: 60 минут
  • Порции: 6

чахохбілі
Грузинское чахохбили / Фото santa maria world

Приготовление:

  1. Тщательно помойте куриную тушку, разделите ее на части: крылья, голени, бедра, спинку. Нарежьте ее равными частями и выложите в разогретую сковородку или специальный котелок.
  2. Обжарьте курочку на растительном масле до золотистого цвета с обеих сторон.
  3. Смешайте специи и смажьте мясо.

курка
Грузинское чахохбили / Фото Armen Cook

  1. Выньте мясо из сковородки, жир не выливайте. Влейте теплой воды и перемешайте.
  2. Мелко нарежьте лук и обжарьте на сковородке с куриным жиром.

цибуля
Грузинское чахохбили / Фото Armen Cook

  1. Снова верните мясо в сковородку и перемешайте.
  2. Соедините томатную пасту и пюре, перемешайте и вылейте на курятину.

чахохбілі
Грузинское чахохбили / Фото Armen Cook

  1. Мелко нарежьте чеснок, добавьте к блюду и перемешайте.
  2. Нарежьте зелень мелко, добавьте к курятине и перемешайте. Перец чили нарежьте и добавьте к блюду.

чахохбілі
Грузинское чахохбили / Фото Armen Cook

  1. Накройте блюдо крышкой и тушите 40 минут. Не забывайте помешивать чахохбили.

чахохбілі
Грузинское чахохбили / Фото Armen Cook

  1. Подавайте блюдо к столу горячим. Приятного аппетита!

Рецепт чахохбили – видео: