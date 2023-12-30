Это блюдо сочетает в себе тепло и изысканность, оно является идеальным вариантом для празднования Нового года. Приготовленный по этому рецепту язык обладает непревзойденным вкусом и нежностью и прекрасно сочетается с овощами-гриль.
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Теплый рецепт из языка и овощей-гриль
- Время: 40 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Язык тщательно промойте под проточной водой.
- Поместите в кастрюлю, залейте водой и добавьте соль, смесь перцев горошком и лавровый лист.
- Доведите до кипения, снимите ложкой накипь и варите на слабом огне при закрытой крышке 1,5 часа до готовности.
- Готовый язык поместите под струю холодной воды, почистите и нарежьте кружками.
- Разогрейте сковороду гриль, влейте растительное масло и выложите язык.
- Очищенный перец, лук, чеснок и помидор, крупно нарежьте на кубики.
- Обжарьте овощи на сковороде-гриле, смазанном маслом.
- Соедините язык и горячие овощи-гриль.
- Для заправки смешайте соевый соус, оливковое масло, сок лимона и хлопья перца чили.
- Полейте соусом овощи-гриль и язык.
- Подавайте салат сразу теплым.