Ця страва поєднує в собі тепло та вишуканість, вона є ідеальним варіантом для святкування Нового року. Приготований за цим рецептом язик має неперевершений смак та ніжність та чудово поєднується з овочами-гриль.
Цікаво Ап – і готово: готуємо прості новорічні страви із курочкою
Теплий рецепт з язика і овочів-гриль
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Язик ретельно промийте під проточною водою.
- Помістіть його у каструлю, залийте водою та додайте сіль, суміш перців горошком і лавровий лист.
- Доведіть до кипіння, зніміть ложкою накип і варіть на слабкому вогні при закритій кришці 1,5 години до готовності.
- Готовий язик помісіть під струмінь холодної води, почистіть і наріжте кружальцями.
- Розігрійте сковорідку гриль, влийте олію та викладіть язик.
- Очищені перець, цибулю, часник і помідор, крупно наріжте на кубики.
- Обсмажте овочі на сковороді-гриль, змащеній олією.
- З'єднайте язик і гарячі овочі-гриль.
- Для заправки змішайте соєвий соус, оливкову олію, сік лимона і пластівці перцю чилі.
- Полийте соусом овочі-гриль і язик.
- Подавайте салат відразу теплим.