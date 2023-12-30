Добавьте один секретный ингредиент: готовим салат из языка

В холодные зимние вечера ничто не способно согреть так, как вкусное, теплое блюдо. Если вы ищете что-то по-настоящему особенное, то теплый рецепт из языка и овощей-гриль – именно то, что вам нужно.

Это блюдо сочетает в себе тепло и изысканность, оно является идеальным вариантом для празднования Нового года. Приготовленный по этому рецепту язык обладает непревзойденным вкусом и нежностью и прекрасно сочетается с овощами-гриль.

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Теплый рецепт из языка и овощей-гриль

Время: 40 минут

40 минут Порций: 4

– 400 грамм свиного языка;– 1 болгарский перец;– 1 репчатый лук;– 4 зубчика чеснока;– 8 помидоров черри;– 1 столовая ложка масла для жарки;– 2 столовые ложки соевого соуса;– 1/4 перец чили (хлопья);– 2 столовые ложки лимонного сока;– 2 столовые ложки оливкового масла;– 1 чайная ложка соли для варки языка;– 1 чайная ложка смесь перцев (для варки языка);– 2 лавровых листа (для варки языка).

Приготовление:

Язык тщательно промойте под проточной водой. Поместите в кастрюлю, залейте водой и добавьте соль, смесь перцев горошком и лавровый лист. Доведите до кипения, снимите ложкой накипь и варите на слабом огне при закрытой крышке 1,5 часа до готовности. Готовый язык поместите под струю холодной воды, почистите и нарежьте кружками. Разогрейте сковороду гриль, влейте растительное масло и выложите язык. Очищенный перец, лук, чеснок и помидор, крупно нарежьте на кубики. Обжарьте овощи на сковороде-гриле, смазанном маслом. Соедините язык и горячие овощи-гриль. Для заправки смешайте соевый соус, оливковое масло, сок лимона и хлопья перца чили. Полейте соусом овощи-гриль и язык. Подавайте салат сразу теплым.