Добавьте один секретный ингредиент: готовим салат из языка

30 декабря 2023, 11:50
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В холодные зимние вечера ничто не способно согреть так, как вкусное, теплое блюдо. Если вы ищете что-то по-настоящему особенное, то теплый рецепт из языка и овощей-гриль – именно то, что вам нужно.

Это блюдо сочетает в себе тепло и изысканность, оно является идеальным вариантом для празднования Нового года. Приготовленный по этому рецепту язык обладает непревзойденным вкусом и нежностью и прекрасно сочетается с овощами-гриль.

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Теплый рецепт из языка и овощей-гриль

  • Время: 40 минут
  • Порций: 4
Ингредиенты:
– 400 грамм свиного языка;
– 1 болгарский перец;
– 1 репчатый лук;
– 4 зубчика чеснока;
– 8 помидоров черри;
– 1 столовая ложка масла для жарки;
– 2 столовые ложки соевого соуса;
– 1/4 перец чили (хлопья);
– 2 столовые ложки лимонного сока;
– 2 столовые ложки оливкового масла;
– 1 чайная ложка соли для варки языка;
– 1 чайная ложка смесь перцев (для варки языка);
– 2 лавровых листа (для варки языка).

Приготовление:

  1. Язык тщательно промойте под проточной водой.
  2. Поместите в кастрюлю, залейте водой и добавьте соль, смесь перцев горошком и лавровый лист.
  3. Доведите до кипения, снимите ложкой накипь и варите на слабом огне при закрытой крышке 1,5 часа до готовности.
  4. Готовый язык поместите под струю холодной воды, почистите и нарежьте кружками.
  5. Разогрейте сковороду гриль, влейте растительное масло и выложите язык.
  6. Очищенный перец, лук, чеснок и помидор, крупно нарежьте на кубики.
  7. Обжарьте овощи на сковороде-гриле, смазанном маслом.
  8. Соедините язык и горячие овощи-гриль.
  9. Для заправки смешайте соевый соус, оливковое масло, сок лимона и хлопья перца чили.
  10. Полейте соусом овощи-гриль и язык.
  11. Подавайте салат сразу теплым.
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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська