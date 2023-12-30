Добавьте один секретный ингредиент: готовим салат из языка
30 декабря 2023, 11:50Читати новину українською
Источник:Все о салатах
В холодные зимние вечера ничто не способно согреть так, как вкусное, теплое блюдо. Если вы ищете что-то по-настоящему особенное, то теплый рецепт из языка и овощей-гриль – именно то, что вам нужно.
Это блюдо сочетает в себе тепло и изысканность, оно является идеальным вариантом для празднования Нового года. Приготовленный по этому рецепту язык обладает непревзойденным вкусом и нежностью и прекрасно сочетается с овощами-гриль.
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Теплый рецепт из языка и овощей-гриль
- Время: 40 минут
- Порций: 4
– 400 грамм свиного языка;
– 1 болгарский перец;
– 1 репчатый лук;
– 4 зубчика чеснока;
– 8 помидоров черри;
– 1 столовая ложка масла для жарки;
– 2 столовые ложки соевого соуса;
– 1/4 перец чили (хлопья);
– 2 столовые ложки лимонного сока;
– 2 столовые ложки оливкового масла;
– 1 чайная ложка соли для варки языка;
– 1 чайная ложка смесь перцев (для варки языка);
– 2 лавровых листа (для варки языка).
Приготовление:
- Язык тщательно промойте под проточной водой.
- Поместите в кастрюлю, залейте водой и добавьте соль, смесь перцев горошком и лавровый лист.
- Доведите до кипения, снимите ложкой накипь и варите на слабом огне при закрытой крышке 1,5 часа до готовности.
- Готовый язык поместите под струю холодной воды, почистите и нарежьте кружками.
- Разогрейте сковороду гриль, влейте растительное масло и выложите язык.
- Очищенный перец, лук, чеснок и помидор, крупно нарежьте на кубики.
- Обжарьте овощи на сковороде-гриле, смазанном маслом.
- Соедините язык и горячие овощи-гриль.
- Для заправки смешайте соевый соус, оливковое масло, сок лимона и хлопья перца чили.
- Полейте соусом овощи-гриль и язык.
- Подавайте салат сразу теплым.