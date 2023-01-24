Лимонно-творожный кекс – простая и вкусная домашняя выпечка, которая понравится буквально каждому. Приготовить такую выпечку легко, она не нуждается в дорогих ингредиентах.
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Кекс получится рыхлым, ароматным и идеально подойдет как для домашних посиделок с друзьями или родными, так и к праздничному столу.
Рецепт лимонно-творожного кекса
- Время: 70 минут
- Порции: 6
Приготовление:
- Масло комнатной температуры взбиваем с сахаром в течение 3-4 минут. Не переставая взбивать, добавляем по одному яйцу, продолжая взбивать.
- Добавляем перетертый творог, соль, цедру и все перемешиваем.
- Просеиваем в жидкую массу муку с разрыхлителем, перемешиваем и выкладываем в форму застеленную пергаментом, или смазанную маслом, притравленную мукой.
- Отправляем кекс в разогретую духовку при 170 – 180 градусах и выпекаем около часа.
- Даем выпечке охладиться на решетке и поливаем сверху глазурью (смешиваем сахарную пудру с лимонным соком и водой, плотность регулируем водой, но масса должна быть не жидкая).
- Даем застыть и подаем к столу.
Приятного тебе аппетита!