Лимонно-творожный кекс – простая и вкусная домашняя выпечка, которая понравится буквально каждому. Приготовить такую выпечку легко, она не нуждается в дорогих ингредиентах.

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Кекс получится рыхлым, ароматным и идеально подойдет как для домашних посиделок с друзьями или родными, так и к праздничному столу.

Рецепт лимонно-творожного кекса

Время: 70 минут

70 минут Порции: 6

Ингредиенты:

– 150 граммов сливочного масла;

– 3 куриных яйца;

– 180 граммов сахара;

– 200 граммов кисло-молочного сыра;

– 270 граммов муки;

– 1,5 чайной ложки разрыхлителя для теста;

– цедра одного лимона;

– щепотка соли.

Для глазури:

– 200 граммов сахарной пудры;

– 3 – 4 столовые ложки лимона;

– 1 столовая ложка горячей воды.

Приготовление:

Масло комнатной температуры взбиваем с сахаром в течение 3-4 минут. Не переставая взбивать, добавляем по одному яйцу, продолжая взбивать.

Добавляем перетертый творог, соль, цедру и все перемешиваем.

Просеиваем в жидкую массу муку с разрыхлителем, перемешиваем и выкладываем в форму застеленную пергаментом, или смазанную маслом, притравленную мукой.

Отправляем кекс в разогретую духовку при 170 – 180 градусах и выпекаем около часа.

Даем выпечке охладиться на решетке и поливаем сверху глазурью (смешиваем сахарную пудру с лимонным соком и водой, плотность регулируем водой, но масса должна быть не жидкая).

Даем застыть и подаем к столу.

Приятного тебе аппетита!