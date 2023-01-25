Без добавки не обойдется: рецепт орехового пирога

Как только вы попробуете хоть кусочек этого пирога, вы уже не сможете остановиться.

Невероятно вкусный и простой в приготовлении ореховый пирог, который понравится буквально всем. Нежное рассыпчатое тесто, карамельно ореховые слои – этот вкус однозначно станет вашим любимцем.

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Подавайте такой пирог к чаю, кофе или другим любимым напиткам. А поскольку грецкие орехи преимущественно всегда налицо на кухне, такой пирог можно готовить хоть ежедневно.

Рецепт орехового пирога

Время: 60 – 70 минут

60 – 70 минут Порции: 6 – 8

– 400 граммов пшеничной муки;– 1 чайная ложка разрыхлителя для теста;– 100 граммов сахара;– 120 граммов масла;– 2 куриных яйца.– 500 граммов грецких орехов;– 150 граммов сахара;– 3 столовые ложки меда;– 180 граммов сливочного масла.

Приготовление:

Масло растапливаем в микроволновке или на пару и даем ему остыть. Муку смешиваем с разрыхлителем до печенья и сахаром.

Добавляем яйца, вливаем масло и замешиваем мягкое, гибкое тесто. Переводим его в пищевую пленку и в холодильник, пока готовим ореховый слой.

Орехи измельчаем в блендере, но не слишком мелко. В глубокую сковороду выкладываем масло, как начнет топиться, добавляем к нему сахар и мед. Помешивая, доводим смесь до однородности и кипения. Даем несколько секунд, чтобы все немного оставило, высыпаем орехи, выключаем огонь и вымешиваем до однородности.

Форму (25х35 см) укрываем пергаментом для выпечки. Сверху выкладываем равномерным слоем раскатанное тесто. Поверх теста равномерно распределяем ореховую массу.

Выпекаем в разогретой духовке при температуре 180 градусов 20 – 30 минут в зависимости от духовки.

Когда площадка остынет, снимаем пергамент, разрезаем на порционные кусочки и подаем к столу.

Приятного тебе аппетита!