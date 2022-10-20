Ореховый соус обычно используют для салатов, лапши, но он также прекрасно дополнит холодные закуски из курятины или роллов.

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Попытайтесь соединить его с морскими водорослями или салатом чука. Посыпьте все семенами кунжута и наслаждайтесь отличным сочетанием вкусов в блюде.

Поскольку соус густой по консистенции, а его вкус насыщен, лучше добавлять его отдельно в тарелке, чтобы каждый самостоятельно решал, сколько его добавлять в блюдо.

Рецепт орехового соуса

Время: 10 минут

10 минут Порции: 4

Ингредиенты:

– 150 граммов орехов кешью;

– 115 миллилитров соевого соуса;

– 115 миллилитров соуса мирин;

– 100 граммов очищенного яблока;

– 60 граммов кунжутной пасты;

– 90 граммов сока лайма;

– 30 граммов сахара;

– 500 миллилитров масла;

– 50 граммов лука;

– 4 зубчика чеснока.

Приготовление:

Очищенный чеснок, яблоки, лук соедините в чаше блендера с орехами, сахаром и соком лайма.

Влейте туда масло, кунжутную пасту, соевый соус и мерин и тщательно перебейте все блендером в течение нескольких минут.

Соус должен быть однородной консистенции.

Перелейте его в стеклянную банку и храните в холодильнике около 1-2 суток.

Приятного тебе аппетита!