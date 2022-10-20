Ореховый соус обычно используют для салатов, лапши, но он также прекрасно дополнит холодные закуски из курятины или роллов.
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Попытайтесь соединить его с морскими водорослями или салатом чука. Посыпьте все семенами кунжута и наслаждайтесь отличным сочетанием вкусов в блюде.
Поскольку соус густой по консистенции, а его вкус насыщен, лучше добавлять его отдельно в тарелке, чтобы каждый самостоятельно решал, сколько его добавлять в блюдо.
Рецепт орехового соуса
- Время: 10 минут
- Порции: 4
Приготовление:
- Очищенный чеснок, яблоки, лук соедините в чаше блендера с орехами, сахаром и соком лайма.
- Влейте туда масло, кунжутную пасту, соевый соус и мерин и тщательно перебейте все блендером в течение нескольких минут.
- Соус должен быть однородной консистенции.
- Перелейте его в стеклянную банку и храните в холодильнике около 1-2 суток.
Приятного тебе аппетита!