Ореховый соус обычно используют для салатов, лапши, но он также прекрасно дополнит холодные закуски из курятины или роллов.

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Попытайтесь соединить его с морскими водорослями или салатом чука. Посыпьте все семенами кунжута и наслаждайтесь отличным сочетанием вкусов в блюде.

Поскольку соус густой по консистенции, а его вкус насыщен, лучше добавлять его отдельно в тарелке, чтобы каждый самостоятельно решал, сколько его добавлять в блюдо.

Рецепт орехового соуса

  • Время: 10 минут
  • Порции: 4

Приготовление:

  • Очищенный чеснок, яблоки, лук соедините в чаше блендера с орехами, сахаром и соком лайма.
  • Влейте туда масло, кунжутную пасту, соевый соус и мерин и тщательно перебейте все блендером в течение нескольких минут.
  • Соус должен быть однородной консистенции.
  • Перелейте его в стеклянную банку и храните в холодильнике около 1-2 суток.

Приятного тебе аппетита!