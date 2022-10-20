Рецепт орехового соуса к салатам: пальчики оближешь

Украинский шеф-повар Николай Люлько поделился с читателями рецептом насыщенного и ароматного соуса из орехов, отлично дополнит ваши блюда из курятины, рыбы или свежих салатов.

Ореховый соус обычно используют для салатов, лапши, но он также прекрасно дополнит холодные закуски из курятины или роллов.

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Попытайтесь соединить его с морскими водорослями или салатом чука. Посыпьте все семенами кунжута и наслаждайтесь отличным сочетанием вкусов в блюде.

Поскольку соус густой по консистенции, а его вкус насыщен, лучше добавлять его отдельно в тарелке, чтобы каждый самостоятельно решал, сколько его добавлять в блюдо.

Рецепт орехового соуса

Время: 10 минут

10 минут Порции: 4

– 150 граммов орехов кешью;– 115 миллилитров соевого соуса;– 115 миллилитров соуса мирин;– 100 граммов очищенного яблока;– 60 граммов кунжутной пасты;– 90 граммов сока лайма;– 30 граммов сахара;– 500 миллилитров масла;– 50 граммов лука;– 4 зубчика чеснока.

Приготовление:

Очищенный чеснок, яблоки, лук соедините в чаше блендера с орехами, сахаром и соком лайма.

Влейте туда масло, кунжутную пасту, соевый соус и мерин и тщательно перебейте все блендером в течение нескольких минут.

Соус должен быть однородной консистенции.

Перелейте его в стеклянную банку и храните в холодильнике около 1-2 суток.

Приятного тебе аппетита!